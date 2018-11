En visita a la sala de redacción de EL TABLOIDE dijo que este es un clamor que se siente desde haces más de 20 años, cuando la doble calzada los dividió en dos, pero además aisló a los habitantes del corregimiento de Presidente que ahora se sienten más bugueños que sanpedreños.

“El caso de Presidente es muy especial, pues ahora hasta los muertos son llevados a Buga, pues enterrarlos en San Pedro no solo genera dolor sino sobrecostos pues los propietarios de los vehículos que hacen parte de las caravanas fúnebres deben pagar el peaje si quieren llegar hasta su última morada” dice Mendoza.

“Pero este no es el único tema, pues también a la hora de llevar un enfermo al hospital se van para la Ciudad Señora e incluso son muchos los ciudadanos los que han cambiado de EPS pues es más facil ir a la ciudad vecina que al mismo pueblo natal” añade el dirigente liberal.

Agrega que no es un tema que se esté agitando por el tema electoral que se avecina, pues ya son muchos años de aislamiento de estas comunidades no solo la de Presidente sino también las de San José, Chancos, Agüitas que siguen esperando las obras complementarias que les han prometido.

Los pasos a seguir

Una vez el alcalde adelante las consultas jurídicas respectivas y de vía libre a la propuesta deberá oficiar al Concejo Municipal para que atemperándose a lo dispuesto por la Ley 136 de 1994 haga la convocatoria a la consulta popular, donde se le pregunte a la ciudadanía si quiere o no que el Peaje de Betania siga sus operaciones como hasta ahora.

“Esperamos que el alcalde Célimo Bedoya entienda este momento y el sentir de la comunidad, sopese los pro y los contra y le permita a la comunidad pronunciarse frente al tema que resulta sensible” puntualizó el concejal Mendoza.