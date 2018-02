A pocos días de iniciarse el Torneo Águila donde Cortuluá espera ser protagonista, su máximo dirigente, Óscar Ignacio Martán, se mostró confiado que el cuadro que dirigirá esta temporada el paisa Álvaro Hernández pueda estar de nuevo en la A para la temporada del 2019.

“Uno de los errores que cometí el año pasado es que nos desviamos del camino, nuestra línea siempre ha sido una mezcla entre jóvenes y veteranos. Nos excedimos en refuerzos y no funcionó, ahora queremos volver por la misma causa y es tener mucho jugador joven con los cuales les hemos apostado en diferentes torneos internacionales y les vamos a seguir dando la oportunidad, claro, con una estructura de jugadores importantes en determinadas posiciones como Jhon Geiler Mosquera, Jhonny Ramírez, Jhonathan Muñoz, en la mitad tenemos jugadores como Miguel Medina, Sotero, Anthony Tapia, son jugadores de experiencia y de resto van a ser jugadores muy jóvenes”, explica el dirigente deportivo.

Al preguntársele por nuevas contrataciones para la temporada del 2018, anotó. “Estamos tristes porque Mateo Puerta, un jugador que venía siendo titular, joven, le dio una pubalgia y se demora unos meses en recuperarse, ahí vamos a buscar un jugador en la posición de lateral derecho y a un delantero joven pero que tenga experiencia… y no más, por ahí cerramos el libro de pases”.

¿Con la nómina que tiene qué se puede esperar de Cortuluá en este primer semestre?

“Ya hemos hecho varias evaluaciones de los partidos de pretemporada y analizamos el primer partido que hicimos contra el Once Caldas en Manizales, un equipo profesional, y la verdad que nos enorgullece lo que vimos, fuimos superiores a un equipo profesional, habrá que mirar lo que se hizo después, el 0 a 0 con la titular de ellos y la nuestra y el 1-1 con los más jóvenes nos gustó. El profe Álvaro Hernández, que tiene experiencia en esos torneo de la B, donde fue tres veces subcampeón, dice que el nuestro es un equipo de la A que va a jugar en la B”.

¿Cuál será el escenario para los juegos de Cortuluá?

“El primer semestre lo vamos a iniciar en el Pascual Guerrero, pero tenemos la idea de hacerlo posteriormente en el Rivera Escobar de Palmira donde el alcalde, Jairo Ortega Samboní, que nos quiere mucho, es muy deportista, tiene una villa olímpica espectacular, está mejorado el estadio con una inversión de 8 o 9 mil millones de pesos, y su grama es muy similar a la de Tres Esquinas donde entrenamos toda la semana lo que se nos facilita para nuestro juego. El alcalde de Tuluá nos aseguró que para el segundo semestre Cortuluá podrá jugar en el estadio Doce de Octubre que para nosotros sería una bendición”.

¿Siguen pensando en cambiar de sede y de nombre al equipo por falta de apoyo?

“A pesar de que a uno no lo quieran, uno quiere mucho a Tuluá, yo recuerdo que estoy desde el año 92 y hasta el sol de hoy no ha habido ningún patrocinio municipal, alguna vez nos dieron algo de la Licorera del Valle, es el único equipo de Colombia que no tiene esa colaboración. La mayoría de los equipos reciben recursos del municipio, la gobernación y de las empresas del entorno y nosotros nada…uno no sabe hasta donde se pueda aguantar. Cortuluá se ha podido sostener en competencia porque hemos tenido la fortuna de ubicar muy bien a nuestros jugadores en el exterior, porque hay otros que tienen los recursos de la televisión, el patrocinio del municipio, de las empresas, las taquillas, que nosotros no las tenemos, más abonados y sinembargo le damos guerra al Nacional, al Medellín a los grandes.

¿Al final, la Gobernación del Valle le cumplió con la promesa del patrocinio?

“No hubo patrocinio. La gobernadora, muy querida, muy generosa, prometió mucho, pero no cumplió. Espero que para este año el ofrecimiento del año pasado fructifique”.

¿La fortaleza de Cortuluá siguen siendo sus divisiones inferiores?

“Reinaldo Rueda, ahora técnico de la Selección Chile, que estuvo en Honduras, Ecuador y Flamengo y en Colombia, fue una persona que nos ayudó a montar una infraestructura donde hay muchos jugadores jóvenes mezclados con veteranos, para mí, somos el equipo de mayores ventas en Colombia, el éxito ha sido ese, en los últimos años podemos hablar de Dayro Mosquera en el Pachuca, Cristian Borja en el Toluca de México, equipos grandes, también Fernando Uribe, Brayan Fernández en Santa Fe, José David Moya, entre otros, donde estamos poniendo el nombre de Tuluá que es lo que vale y eso ha sido monumental. La cantera es Cortuluá.

¿Cortuluá volverá a participar en la Liga Femenina?

“Es muy grato tener en esta oportunidad jugadoras de talla internacional en nuestro equipo, nosotros participamos el año pasado por primera vez y fuimos terceros. No puedo decir que vamos a ser primeros, pero sí que va a ser un equipo sólido. Le prestamos dos jugadoras nuestras, Jessica Peña y Jessica Caro, al Santa Fe para que enfrentaran al Atlético Madrid. Se están haciendo las cosas bien”.

Oscar Ignacio Martán es uno de los dirigentes deportivos del país que solo vive para el fútbol y su Cortuluá, el “Equipo de todos”.