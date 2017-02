Nueva jornada de pasaportes

El procedimiento requiere de una preinscripción que se puede realizar a través de la página web de la gobernación.

Para los días sábado 25 y domingo 26 del presente mes de febrero, quedó programada la II jornada descentralizada de pasaportes en las instalaciones de la Institución Educativa Julia Restrepo.

La convocatoria fue hecha por la gerente de la Oficina Territorial del Centro, Lina María Segura, quien señaló que para esta ocasión se esperan alrededor de 1000 solicitantes por lo que, de no ser posible su atención en los dos días, se extenderá hasta el lunes 27.

La funcionaria recordó a los tulueños y vallecaucanos en general que quieran acceder al documento que el primer requisito es hacer una preinscripción que se puede realizar a través de la página web de la Gobernación del Valle, en las oficinas de la entidad en la Villa de Céspedes o, incluso, el mismo día del trámite.

“Para atender de manera idónea a todos los solicitantes, la Gobernación ha dispuesto 10 funcionarios con todos los equipos necesarios para realizar el proceso completo” señaló Segura agregando que el sábado la jornada irá de 8 am. a 5 pm. mientras que el domingo irá de 8 am. a 1 pm.

Una vez hecha la preinscripción, el solicitante deberá consignar $ 146 mil en el Banco de Occidente en un formato que se le entregará allí mismo, recibo de pago que se deberá presentar durante la jornada del 25 y 26.

Allí se deben llevar además una fotocopia de la cédula en tamaño normal al igual que la cédula original y, si se trata de menores de edad, el registro civil o la tarjeta de identidad. Es importante además no llevar ropas blancas para la foto al igual que aretes, piercing y demás.

“Hecho este trámite, la persona deberá hacer un segundo pago en el mismo Banco de Occidente, esta vez por $ 115 mil, a los que se les podrá aplicar el 10% de descuento si presenta la constancia de voto” agregó la gerente de la Oficina Territorial del Centro.

La entrega del documento definitivo se hará durante una jornada similar los días 18 y 19 de marzo aunque también se puede reclamar antes en Cali, siempre y cuando la persona deje constancia previa durante el trámite inicial.