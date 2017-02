“Nos están haciendo el destierro en Riofrío”: Cabal Jr.

El exalcalde de Riofrío, Heriberto Cabal Medina, está fuera de peligro tras atentado sufrido el pasado viernes.

El líder político y ex alcalde del municipio de Riofrío, Heriberto Cabal Medina, debió ser recluido en la clínica San Francisco de esta ciudad, tras sufrir un atentado a bala por sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta.

De acuerdo con las informaciones, el dirigente conservador se desplazaba en su vehículo camioneta Hyundai de color azul en compañía de su esposa, cuando fue interceptado por los antisociales.

El atentado criminal se registró hacia las 10 y 15 de la mañana de ayer viernes en inmediaciones al aeropuerto Heriberto Gil Martínez de Farfán.

Frente a este atentado Heriberto Cabal Aguilar, hijo de la víctima, señaló que existen denuncias ante la fiscalía sobre las amenazas de las cuales han sido objeto su padre y su familia.

“Para nadie es un secreto en octubre del año 2011, que después de las elecciones, quienes perdieron atacaron y tumbaron nuestra casa y nos quemaron la finca y generaron disturbios en el municipio” señala Cabal Aguilar.

Tras indicar que desde ese entonces han venido siendo objeto de amenazas en contra de sus vidas.

“Hace dos meses aproximadamente presenté una denuncia ante la Fiscalía sobre una amenaza de la que fui objeto por un habitante de Riofrío que nos amenazó y nos hace destierro del municipio desde hace muchos días, pero hasta la fecha la Fiscalía no se ha pronunciado” señala Heriberto Cabal Aguilar, excan-didato a la alcaldía de Riofrío.

Se conoció que el exrepresentante a la Cámara sufrió un disparo de bala en la espalda, del cual se recupera satisfactoriamente, mientras que su esposa sufrió quemaduras en su hombro izquierdo y cuello. Ambos se encuentran fuera de peligro, señalaron los galenos de la clínica San Francisco.

Una vez se conoció el atentado del que fue víctima el dirigente conservador, líderes sociales y políticos, personalidades del municipio de Riofrío expresaron su voz de rechazo y condenaron el atentado y pidieron al poderoso además de la recuperación del dirigente que el hecho no obedezca al devenir politico administrativo del municipio e hicieron un llamado a la reflexión, a la cordura y a la sensatez.