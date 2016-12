“No me extrañó la decisión de la Dimayor”: dijo Martán

El Pascual Guerrero o el Rivera Escobar de Palmira serían las alternativas.

El estadio Doce de Octubre no está apto para jugar la Liga Águila 2017 que está programada para comenzar en el mes de febrero, fue la conclusión a la que llegó el gerente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, Iván Novella, luego de la visita que realizó el pasado jueves al escenario de la Villa de Céspedes.

Las falencias que encontró el directivo del fútbol profesional fueron: mal estado del campo de juego que pone en riesgo la integridad física de los jugadores, los bancos para los suplentes deben estar ubicados en forma central para facilitar la labor de los directores técnicos y árbitros, la salida de los jugadores al campo de juego debe estar aislada del público, se deben retirar los alambres de púas de las tribunas, los camerinos que van a utilizar los participantes de la Liga Femenina 2017 deben cumplir con todas las normas de salubridad y seguridad, la iluminación debe cumplir con los estándares necesarios para las transmisiones de televisión.

¿Qué dijo el alcalde?

Luego de conocer la determinación de la Dimayor, el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez manifestó, que el municipio no cuenta con el dinero que cuesta la remodelación del estadio, que prefiere invertir ese dinero en la constru-cción de canchas en los ba-rrios populares de la ciudad y destinar dicho escenario para los torneos locales. Además señaló que Cortuluá es una empresa privada.

Martán se pronuncia

Por su parte Óscar Ignacio Martán, presidente de la junta directiva de Cortuluá a su regreso de Japón donde estuvo observando el Mundial de Clubes, dijo que estudia la posibilidad de jugar en los estadios Pascual Guerrero de Cali o el Rivera Escobar de Pal-mira. Igualmente, se hizo al mandatario local claridad que Cortuluá no es una empresa privada sinó una sociedad sin ánimo de lucro como lo son el Deportivo Cali y el Pasto.

“La noticia no me tomó por sorpresa, pues durante todo el año no le hicieron al estadio ninguna intervención de impacto”, expresó Martán.