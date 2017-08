No hay crisis en la Uceva

…Si se tiene alguna prueba al respecto, para eso están las instancias judiciales…”.

En pasada edición de EL TABLOIDE, correspondiente al 15 de julio del presente año, por información recibida de personas cercanas a nuestra Uceva, se dice que dos programas habrían sido descalificados por el Consejo Nacional de Acreditación.

Este medio, informó basado en las informaciones dadas, pero estoy seguro, que no quisieron hacerle daño a nuestra institución de Educación Superior, porque sé, que guardan respeto por la Alma Mater de los tulueños. No estaban bien informados quienes llevaron el “cuento”.

Conozco desde niño al abogado Angelo Mauricio Victoria Russi, joven inteligente, una promesa hecha realidad, a quien respeto, pero no puedo estar de acuerdo con los términos malintencionados como ese de: “La Unidad Central del Valle del Cauca se sumerge en una alarmante crisis académica que pone en duda su continuidad a largo plazo”

No es ninguna manifestación de aprecio por el claustro, al contrario es causarle daño ante la opinión, decir, sin tener la certeza que “está en duda la continuidad” y afirmar que las obras estructurales, como el nuevo laboratorio, que está completamente dotado con un valioso equipo, solo son imagen, lo grave, es manifestar que esas obras han servido para llenar los bolsillos de los interesados. Si se tiene alguna prueba al respecto, para eso están las instancias judiciales.

Siguiendo mi admirado Angelo, dando datos que no están con la verdad, agrega “que desde hace 11 años se debió trabajar seriamente para que hoy por lo menos la mitad de las carreras estuvieran acreditadas. Qué pena me da, pero la doctora Lina María Cardona Flórez, Representante de la Ministra de Educación al Consejo Directivo de la Uceva, sin duda alguna afirmó: “la institución Uceva tiene absolutamente todos los programas con registro calificado”. Y solo en diciembre de 2015 salió la Resolución 1753, en la que dice que las universidades públicas y privadas deben de empezar el proceso de acreditación de todas las licenciaturas y dieron dos años para empezar el proceso, pero en dos años no podían, según el MEN evaluar 283 programas de licenciaturas que existen en el país y además, los Acuerdos de Paz, hizo de nuestro departamento fuera priorizado y para estos entes, les dieron dos años más y la Uceva cumplió con los requisitos para seguir en el proceso.

Para que sepamos todos, la Representante del Ministerio de Educación Nacional, dijo, que la “Uceva es una de las instituciones de Educación Superior, pequeñas grandes por un número de programas y por su número de estudiantes y es la única, no Universidad como institución universitaria con medicina, y cuando tú tienes medicina está diciendo que alcanzaste, el máximo de la educación”.