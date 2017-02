“No está a mi nivel esa foto”: Nicolás Maduro

El presidente Nicolás Maduro criticó la foto del encuentro entre Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López, y el mandatario estadounidense, Donald Trump.

El jefe de Estado venezolano saltó al tema en medio de un acto oficialista cuando comentaba el uso de cada una de las redes sociales. Al referirse al Twitter, afirmó que este solo sirve para “chismear” y encontrarse fotos “que dan vergüenza como esas que ya saben”.

“Esa foto da pena ajena, la ropita, la carita, vale… La malinche, la foto de la malinche, ay papa no digo nada porque eso no es un tema que esté al nivel del Presidente”, dijo en tono de burla. Agregó: “No está a mi nivel esa foto, no está a nuestro nivel, nosotros somos de mucho caché”.

Maduro también calificó al presidente español, Mariano Rajoy, de “bandido” y “protector de delincuentes y asesinos”, a propósito de sus declaraciones en las que exigía la liberación del líder opositor Leopoldo López.

“La derecha fracasada internacional prepara un plan contra Venezuela. Se le reventarán los dientes a Mariano Rajoy y a la derecha internacional si se meten contra Venezuela y pretenden intervenirla”, aseguró.