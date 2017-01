Museo Rayo, el legado de un gigante

Todo el año en las siete salas hay exposiciones del maestro Omar Rayo y otros artistas internacionales.

En la mirada de la poeta Águeda Pizarro aún se refleja la misma emoción de hace 36 años cuando tomó parte del acto inaugural del Museo Rayo, el logro más importante de su esposo. Ese día la Tierra del Alma colapsó, los carros no cabían en sus calles y los pocos hospe-dajes resultaron insuficientes para atender a los visitantes que llegaron atraidos por la noticia cultural de esa época.

Por esos días, 20 de enero de 1981 resultaba ilógico y hasta fantasioso pensar que en un pueblo de la provincia, sin vías de acceso y en pleno desarrollo, se construyera un museo del tamaño y calidad del que hoy es el punto de referencia de esta población en el norte del Valle.

Pero una obra de esta magnitud solo podía caber y desarrollarse en la cabeza de un hombre como Omar Rayo, un visionario del arte y amante de su pueblo natal, el que extrañaba a cada hora cuando por su ocupación debió radicarse en los Estados Unidos.

El origen

Fueron los triunfos nacionales e internacionales de Omar Rayo lo que llevaron a que en el año 1973, la alcaldía de Roldanillo le donara a Rayo un terreno para poner en marcha una obra en honor a su vida y su trayectoria artística.

“Se está haciendo mi sueño realidad” fue la expresión que brotó de los labios del artista y ahí empezó la verdadera odisea de buscar los recursos para su ejecución.

“Esa fue una tarea maratónica en la que Omar se metió de lleno, tocó todas las puertas, habló con los senadores, representantes a la cámara, gobernadores y a sus propios amigos para que se sumaran a la causa” recuerda la mujer que fue cómplice de ese sueño.

Una década entera demandó su construcción pues el artista fue siempre un hombre perfeccionista y no quería dejar nada a medias.

Esa pasión por hacer las cosas bien lo llevó a buscar al arquitecto Leopoldo Gout, residenciado en México, para que hiciera los diseños.

En cada espacio del museo hay una señal de Rayo, amante excelso de la geometría lo que explica la forma que le dio a la edificación levantada en 8 módulos y un área total de 4.800 metros cuadrados.

Epicentrodel arte

“Una de las apuestas del maestro Omar Rayo fue hacer de este museo un espacio polifacetico y multi-cultural donde tuvieran cabida todas las manifestaciones artísticas y hoy después de 36 años podemos decir que se objetivo se cumpló en vida de él y lo seguimos haciendo después de su muerte” afirma Juan José Madrid, quien hoy oficia como secretario de la poeta Águeda Pizarro y quien conoce al pie de la letra la historia del lugar.

En las siete salas del museo hay exposiciones todos los días del año no sólo de Rayo sino también de otros artistas de Colombia y el exterior quienes deben pasar el filtro riguroso del curador Miguel González.

Pero además se presentan muetras de danza, teatro y desde hace tres años se dio apertura a la sala de lectura infantil. Todos estos programas reciben siempre el respaldo de los rolda-nillenses y de los amantes del arte que llegan de otras latitudes.

No se ha ido

Para quien visita este lugar le resulta imposible no sentir la presencia de su gestor es como si su mirada profunda siguiera vigilando cada rincon, escrutando cada detalle.

Justamente ante la pregunta ¿Rayo no se ha ido de este recinto?, la poeta Águeda Pi-zarro responde sin titubeos afirmativamente y con una sonora carcajada complementa su respuesta: “El sigue aquí pero lo mejor es que ya no nos regaña” recordando que Rayo fue un hombre temperamental que defendió siempre sus posturas y que dio la vida por su museo, el legado más importante a la tierra que amó entrañablemente.