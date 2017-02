Municipios a blindarse contra la rabia humana

Es una enfermedad transmitida solamente por animales mamíferos, generalmente a través de la mordedura e inoculación de los virus presentes en la saliva.

Luego de la alerta emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, tras la muerte de una mujer de 25 años en el departamento de Cundinamarca como consecuencia de la mordedura de un gato que le trasmitió rabia humana, las autoridades de salud en la región llamaron la atención de propietarios de mascotas para poner al día el esquema de vacunación.

De acuerdo con las estadísticas que maneja la Secretaría de Salud en territorio vallecaucano desde el 2012 no hay presencia de rabia en humanos.

“Tenemos rabia en animales trasmitida especialmente por murciélagos hematófagos a equinos o bovinos, pero en rabia en humanos no tenemos desde 2012 cuando se presentaron dos muertes por agresión de un animal doméstico, pero es importante que sobre todo en ciudades como Cali, Buga y Tuluá, los dueños de perros y gatos revisen los carnés de vacunación” dijo la titular de Salud, María Cristina Lesmes.

La funcionaria insistió en que es necesario estar atentos al manejo de los animales de compañía con sus vacunas y al momento de un ataque.

“Es importante que se sepa que la rabia ocurre con menos frecuencia cada vez más en el país, tenemos un caso de rabia al año en los últimos años, no es muy frecuente, pero es muy grave. Entonces la primera recomendación es tener vacunadas nuestras mascotas y la otra lavar con agua y jabón, por tres veces consecutivas, la herida al momento de cualquier agresión de animal sobre todo si es desconocido” precisó.

Recordó que los perros y gatos menores de un año deben ser vacunados dos veces, cada seis meses, y posteriormente se requiere una vez al año. La vacunación es gratuita y se realiza en los centros de Zoonosis o las Unidades Ejecutoras de Saneamiento.