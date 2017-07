Mujer que le robó un beso a Carlos Vives está a punto de perder su matrimonio

Chely Torres asegura que, debido a lo que ocurrió durante el concierto en Montreal, está pasando por momentos “extremadamente difíciles”.

La periodista mexicana, que logró besar al cantante colombiano tras burlar la seguridad del evento, compartió una publicación en Instagram junto a su hijo en la que sostiene que lo ocurrido ha impactado su “vida personal”.

“Quiero pedir una disculpa a toda la gente que me está siguiendo, pues en estos momentos no quiero dar ninguna declaración porque mi vida está completamente revuelta”, afirmó al explicar el por qué no ha salido a dar muchas entrevistas.

Y agregó­: “a punto de perder mi matrimonio y mi mayor pasión que es hacer radio”.

La escena del beso se dio el pasado 16 de julio, durante un concierto de Carlos Vives en Montreal.

Si bien algunos le ponen picante y hasta quieren armar polémica, hay quienes le restan total importancia y dicen cosas como esta: “tanto drama y Carlos Vives ni se acordará ya”.