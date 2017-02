Modo Marihuanódromo

“…quiero rendirle homenaje a un puñado de personas que en la región cumplen la labor de embajadores…”

Al ex presidente colombiano César Gaviria se le publicó una carta en un periódico norteamericano de Nueva York, en la que advierte al actual presidente de Filipinas, un mandatario autoritario, que está cometiendo los mismos errores que él como presidente de Colombia ejecutó haciéndole la guerra frontal al narcotráfico. Le dice, en pocas palabras, y como lo hacen miles de especialistas en la materia, que hacerle la guerra a los narcos es una perdedera de tiempo mientras no se ataque la raíz que es la prohibición del consumo, pues en tanto no se legalice el consumo, los precios de la droga serán altos y por ende el negocio ilegal muy rentable. El primer paso, entonces, no debería ser otro que la legalización del consumo de marihuana.

Pero contra toda evidencia científica, el mundo se rasga las vestiduras cuando se habla de legalización. Y en Colombia quizás de peor forma, cuando se enuncian medidas que tan solo son paliativas y que no dejan de penalizar el consumo de marihuana. El nuevo Código de Policía, que nos devuelve como mínimo tres décadas atrás en conquistas de derechos fundamentales, eleva a contravención conductas que moralmente son “incorrectas” y que pueden ser enfrentadas no con multas ni carcelazos que van a alimentar la corrupción a la que nos tiene habituados el Estado, sino con medidas administrativas sensatas que aún cuando incomoden las “buenas” costumbres se hacen necesarias, como la idea del marihuano-dromo propuesta por unos ciudadanos preocupados con la implementación del nuevo Código, idea que luego fue publicitada nacionalmente por el Alcalde tulueño de origen conservador, que vio acertada esta propuesta. A Gustavo Vélez lo llamaron de importantes emisoras, y me correspondió escucharlo en Blu Radio, donde los avezados periodistas lo incomodaron con preguntas que pudo sortear defendiendo la idea, y donde incluso confesó que había probado la marihuana en sus años mozos de estudiante universitario en Bogotá, actitud honesta que se vio opacada cuando dijo que aplicaría la idea si el gobierno nacional la aprobaba, lo cual es destinarla al olvido. El Alcalde, en derecho, tiene la potestad de implementar la idea y no necesita autorización de la gobernadora ni de ninguna autoridad, como lo hizo Petro con sus centros de atención a drogadictos.

En Tuluá nos quejamos e incomodamos con la presencia de tanto drogadicto en parques como el lago Chillicote, y quizás la única forma de controlarlos, y porqué no brindárseles ayuda médica y psicológica, es destinarle uno de esos parques, el más alejado de la ciudad, para que se puedan fumar su porro y se diviertan como lo hicieron pacíficamente y en medio del jolgorio los asistentes al Sancocho Fest el pasado fin de semana, un buen simulacro de lo que podría ser el marihuanódromo.