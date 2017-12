La modificación del Estatuto Tributario en lo concerniente al tema de alumbrado público tiene los ánimos caldeados dentro y fuera del Concejo Municipal de esta localidad del centro del Valle.

En los debates previos que se han dado en el recinto de la Corporación, se han escuchado voces a favor y en contra de la iniciativa.

Para algunos de los críticos de la reforma al estatuto, los cambios en el esquema tarifario del alumbrado público serán un golpe a las menguadas finanzas de la ciudadanía.

Otros señalan que el Ejecutivo no socializó la reforma y por tanto la gente no sabe lo que va a pasar.

Es un acto de justicia

El martes pasado, el alcalde Álvarez Pulgarín compareció ante el Concejo para defender la iniciativa y precisó que lo que se pretende con los cambios al estatuto es hacer justicia pues históricamente a los ciudadanos de los estratos 1,2 y3 los han tenido equiparados con los que poseen mayor poder adquisitivo e incluso con empresas que manejan grandes capitales.

“Si me preguntan por la naturaleza de este Proyecto de Acuerdo, no es otra que hacer justicia o en palabras menos técnicas que los ricos sostengan a los pobres” dijo el mandatario tras asegurar que las tarifas para los estratos populares no se modificarán.

Agregó que cuando se habla de tarifas se genera preocupación entre la gente “y en este caso puntual mis enemigos políticos se han atrincherado en la reforma para crear una cadena de desin-formación”.

“A la gente le están diciendo una cantidad de mentiras que hoy quiero desvirtuar, pue lo que busca la reforma es que los que tienen tributen más y ayuden a subsidiar a los más pobres, pues da pena que aquí algunas personas con capacidad económica estén tributando lo mismo que un habitante del estrato dos o tres” señaló.

Con respecto al tema del contrato de alumbrado dijo que este se venció en el mes de noviembre pero ya se hizo la gestión y la Cetsa continuará prestando el servicio hasta que se adjudique la licitación a un nuevo operador.