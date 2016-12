Miguel Ángel Borja, nuevo ‘Rey de América’

A Miguel Borja la gloria le llegó de manera ligera, pero meritoria en este 2016. De repente se convirtió en el goleador del fútbol colombiano, con el Cortuluá; dio el salto al Atlético Nacional para jugar la Copa Libertadores y fue uno de los héroes del título. Pasó de ganarse el reconocimiento local, a cautivar en el continente, al ser elegido como el mejor futbolista del año en la encuesta del diario El País de Uruguay. Borja llegó al trono, es el rey de América.



Para ganar esta corona, Borja tuvo que luchar con la humildad que aún conserva. Y con paciencia. La tuvo cada que se le cerraron las puertas. Su carrera ha sido vertiginosa, amplia, pero no había sido consolidada. Le faltaban los goles, las copas y el prestigio que ganó este año.

Para ello le tocó luchar desde el comienzo, pues en Tierralta, Córdoba, donde nació, vivió en el seno de una familia humilde, en medio de la pobreza. Y cuando encontró en el fútbol su sustento, se le cerraron muchas puertas, como en América, Medellín y Nacional. Luego arrancó en un grande como Cali, pero allí solo pudo jugar un partido (en Copa Colombia). Tuvo que empezar desde abajo. Cúcuta, Cortuluá, Equidad fueron sus primeros equipos.

Hasta el año pasado Borja aún no destellaba, pese a que ya había acumulado recorrido internacional, pues intentó en el Livorno de Italia y en el Olimpo de Argentina. El año pasado estuvo en Santa Fe, una gran prueba, y aunque integró el equipo campeón de la Suramericana, no brilló.

Este año Cortuluá le volvió a abrir las puertas y allí, como si Borja quisiera tener su desquite, destapó toda su furia: hizo 19 tantos y fue el máximo artillero del primer torneo, con record de goles. Semejante cifra llamó la atención de Nacional, pues se trataba de un jugador joven (hoy tiene 23 años y cumplirá 24 en enero), con trayectoria, con paso internacional, pero aún en deuda.

En Nacional llegó pisando fuerte: jugó las semifinales de la Copa Libertadores (aplazadas por la disputa de la Copa América Centenario) y le anotó dos goles a Sao Paulo en el Morumbí y otros dos en Medellín. Cuatro goles para llamar la atención continental y para llevar al equipo a la final. En la disputa por el título, contra Independiente del Valle, anotó en el partido de vuelta. Nacional fue campeón y Borja, el recién llegado, fue el gran héroe.

Borja siguió haciendo goles, en la Suramericana, a la que Nacional también llegó a la final, la que no se jugó por el accidente aéreo del Chapecoense. Hizo 6 goles, los mismos del paraguayo Cecilio Domínguez, siendo los máximos goleadores.

Además, fue el goleador de la Copa Colombia. Hizo 8 goles, 3 con Cortuluá y 5 con Nacional. No anotó en la final frente a Junior, pero sumó otro título. Y como si fuera poco, debutó en la Selección Colombia de mayores en el partido contra Chile de la eliminatoria al Mundial. Borja, que fue campeón con la Sub-20 en el suramericano del 2013, también estuvo en los Olímpicos de Río.

Por todo eso, el 2016 de Borja fue el premio a su paciencia, a su humildad y a sus goles. Esas fueron sus armas para escalar y llegar al trono de América.

Así quedaron las votaciones

Miguel Ángel Borja (Colombia): 85 votos

Gabriel Jesús (Brasil): 76 votos

Alejandro Guerra (Venezuela): 50 votos

