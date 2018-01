De manera contundente el alcalde de esta localidad del centro del Valle, Pía Francisco Javier Álvarez Pulgarín, dijo en diálogo con El Tabloide que dejó en manos de la Fiscalía una serie de acciones irregulares que se han venido presentando y que ponen en riesgo su integridad y la de su familia.

De acuerdo con el relato del mandatario, el pasado 31 de diciembre y mientras dormía, un hombre de tez negra, estatura elevada y luciendo prendas que impedían identificarlo, intentó ingresar a su vivienda.

“Yo me di cuenta un día después cuando un vecino que presenció la escena me lo contó y de inmediato en un consejo de seguridad expuse la situación pues no es la primera vez que un hecho amenazante se presenta”, expresó el mandatario.

Indicó que también una hermana suya ha sido víctima de presiones y de personas que han intando ingresar a su casa.

Pero Álvarez Pulgarín fue más allá y señaló que algunas informaciones de inteligencia precisan que habría gente interesada en pagar para que atenten contra su vida.

“No creo que un hombre intente ingresar a la casa del alcalde para robar y si lo hacen es porque tienen otras intenciones” precisó.

La agenda continúa

No obstante a la situación que lo obliga a alterar su rutina, el alcalde Pía Francisco Javier acudiendo a la expresión popular asegura que no lo van a aculillar y por el contrario va a continuar con su agenda tanto en el casco urbano como rural de su municipio.

“Obvio que tomaré medidas de protección pero no dejaré de estar en Fenicia, Salónica, Los Alpes, La Zulia y otras regiones que visito con frecuencia y donde las mingas campesinas son una carta de presentación de mi gobierno” precisó.

La Fiscalía General de la Nación asumió las investigaciones para determinar la procedencia que se han dado incluso desde las redes sociales.