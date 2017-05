“…con los concursos de méritos no todos los que llegan al gremio lo hacen por vacación y menos por convicción…”

El próximo 15 de mayo se conmemora en Colombia el trabajo docente con un día especialmente dedicado a todas las personas que han escogido como proyecto de vida la noble labor de la enseñanza. Son diferentes las connotaciones y términos que a la profesión le han endilgado a través del tiempo. Maestros, licenciados, profesores y la que actualmente se usa docentes. En lenguaje simple, quien se dedique a la docencia es un docente. Pero ¿será así de simple el significado que conlleva de forma implícita la gran tarea de educar? Considero que no. Educar en la amplia extensión de la palabra es un verbo que ha cambiado generación a generación, así como han cambiado los términos con los que se identifica a las profesionales que asumen este gran reto.

Me quedo con el término Maestro, por aquello de que el primer Maestro fue Jesús. Esa enseñanza pura con gran humildad, paciencia, ahínco y amor que algunas veces escuchamos de las historias bíblicas reflejan en cierta manera el apasionamiento que debería caracterizar de forma natural a quien por vocación o por cuestión laboral haga parte de la labor magisterial. Y lo diferencio así porque con los últimos concursos de méritos no todos los que llegan al gremio lo hacen por vocación y mucho menos por convicción. Lo hacen por llegar a una empleabilidad y sostenibilidad que ningún otro sistema en Colombia brinda. Ni siquiera el sector privado. Coloco de anécdota mi caso hace ya varios años cuando entré al gremio en el que la única experiencia que tenía en la enseñanza eran monitorías en la universidad y un corto recorrido contable.

No lo niego, el inicio fue muy duro. Fue entrar a un mundo para el que no estaba preparado. Sin embargo, con responsabilidad y emoción el reto poco a poco se fue superando. Hoy en día soy un apasionado del mundo educativo sin dejar de lado mi formación financiera. Por lo cual mi recomendación para aquellos profesionales no licenciados que están llegando al sistema o están en él, no lo expriman; por el contrario, fortalézcanlo para engrandecer el propósito de educar los niños y adolescentes en responsabilidad de las instituciones educativas.

Ante la palabra Maestros nos debemos imaginar siendo parte de un conjunto de personas emocionalmente inteligentes, tranquilos pero no frescos, pacientes pero no lentos, amables pero no lambones, conocedores de la normatividad, abiertos al diálogo y a la escucha plena, expertos en un conocimiento específico, tolerantes al cien por ciento, emprendedores, logísticos, seguros, tecnológicos y convincentes.