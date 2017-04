Lucha frontal anticorrupción

urgente recuperar la cultura de la legalidad, de la ética y de la sana política para que de esta forma las futuras generaciones no se encuentren con un país desbaratado…”

En buena hora el propio presidente de la república anuncia una batalla directa del Estado contra la corrupción en los sectores público y privado y hace un vehemente llamado a los colombianos a hacer un frente común en esta lucha que califica de compleja y difícil, por cuanto se ha dejado pasar muchos años de agache hasta ahora que parece que se ha llegado a manifestaciones que indignan a todos y al mismo tiempo ponen en riesgo la institucionalidad del país.

Las palabras y anuncios del primer mandatario de los colombianos es una respuesta al clamor nacional que ha visto de cerca las consecuencias nefastas de esta malhadada costumbre que hizo carrera en todos los rincones del territorio patrio hasta tal punto que todas, absolutamente todas las gentes tienen por común manifestar que quien se mete a la política es para robar pero que lo importante es que se vean las obras. Y los escándalos hasta ahora conocidos han prendido la voz de alarma, especialmente cuando se destapó el caso de la empresa Odebrechet del Brasil, que había supuestamente sobornado a la mayoría de los dirigentes políticos de los países latinoamericanos.

Con el fin de romperle el cuello a los deshonestos anunció 8 puntos fundamentales, entre los cuales rescatamos las medidas que pretenden evitar definitivamente la financiación ilegal de las campañas políticas, específicamente eliminar esa alianza perversa entre los aspirantes a ocupar un cargo público y los contratistas y normatizar el cabildeo en el Congreso para que los intereses privados no interfieran con la transparencia del Estado.

Igualmente se acabará con la casa por cárcel para los corruptos, que si bien es cierto es una modalidad propia de sistemas modernos en otros lugares, no es la mejor forma de “premiar” a quienes roban el Estado que significa un atraco frentero a todos los colombianos.

El presidente manifestó que la reforma al sistema político y electoral que estudiará el Congreso en el mes de mayo contiene varias de las propuestas de la Comisión para la transparencia Electoral, que incluye el tema de la financiación de las campañas por el propio Estado colombiano, es un paquete que pretende “hacerle la vida imposible” a los corruptos. Asimismo se dará más dientes a las Superintendencias cuyas pruebas que recojan servirán a la Fiscalía General de la Nación para adelantar sus investigaciones de rigor en la batalla anticorrupción.

Muy importante nos parece la iniciativa de volver a tener en las escuelas la cátedra de la educación cívica, con el fin de que se enseñe a los niños valores y principios sobre la vida, la sociedad, el Estado, lo cual parece que se ha olvidado tanto en las instituciones educativas como en los propios hogares colombianos y estimamos que es urgente recuperar la cultura de la legalidad, de la ética y de la sana política para que de esta forma las futuras generaciones no se encuentren con un país desbaratado, desordenado e imposible de gobernar. Tal como lo hemos sostenido en nuestras páginas editoriales, es una tarea conjunta entre padres de familia y educadores, que aunque difícil en nuestro tiempo, es necesario y posible, así los retos se pueden afrontar con mayor eficiencia y eficacia.

Otros dos puntos muy importantes serán los relacionados con la bancanización del sistema de contratación de tal manera que ya no habrá efectivo entre contratantes y contratistas y la obligación que tienen los entes territoriales de publicar todo absolutamente todo lo relacionado con sus inversiones en el máster central de transparencia del Estado.

Finalmente es importante señalar que esta lucha es de todos los colombianos a quienes se les dará incentivos para denunciar las anomalías que puedan acontecer en cada uno de los municipios. La consigna es castigo a los corruptos, mayor transparencia estatal.