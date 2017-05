Los psicólogos crean una encuesta de nueve preguntas para medir el sadismo

Entre 202 encuestados, los hombres mostraron más rasgos negativos que las mujeres.

Hasta la fecha, los psicólogos destacaban tres características que llevan a las personas a hacer daño a los que los rodean para su propio beneficio: el narcisismo, la psicopatía (o la falta de empatía)y el maquiavelismo. Ahora, algunos investigadores sugieren añadir a esta ‘tríada oscura’ un cuatro rasgo: el sadismo o la alegría de infligir dolor a los demás, informa Business Insider.

Sin embargo, la idea del sadismo es relativamente nueva en el ámbito clínico, y sus rasgos son difíciles de distinguir con precisión. Con el fin de desarrollar una prueba rigurosa para el sadismo, un equipo de investigadores canadienses ha creado una encuesta diseñada para revelar cómo son las personalidades sádicas.

La encuesta

La primera versión constaba de 20 preguntas como: “Las personas hacen lo que yo quiero porque me tienen miedo”, “No me canso de empujar a la gente que está a mi lado” o “Puedo controlar a mis amigos a través de la intimidación” entre otras. Los encuestados –199 estudiantes universitarios– tenían que contestar en qué medida estaban de acuerdo o no con cada declaración utilizando una escala del uno al cinco, donde uno significaba estar en desacuerdo y cinco, totalmente de acuerdo.

Los resultados de esta primera prueba fueron prometedores, pero no concluyentes, por lo que los investigadores desarrollaron una nueva versión de nueve preguntas:

Me he burlado de la gente para que sepa que yo tengo el control. No me canso de empujar a la gente que tengo alrededor. Heriría a alguien si eso significara que yo tengo el control. Cuando me burlo de alguien, es divertido verlo enfadarse. Ser malo con los demás puede ser emocionante. Siento placer cuando me burlo de la gente delante de sus amigos. Ver a la gente peleándose me excita. Pienso hacerle daño a la gente que me irrita. No heriría a propósito a nadie, aunque no me gustara.

Esta vez, 202 estudiantes completaron el cuestionario, y los resultados fueron más contundentes. Aunque el sadismo todavía era relacionado con otros rasgos de la ‘tríada oscura’, la prueba mostró con más certeza que se trata de una categoría separada.

En ambas pruebas, los hombres mostraron más rasgos negativos que las mujeres. Los resultados del estudio fueron publicados en la revista ‘Personality and Individual Differences’.