Como diría en una de sus frases habituales el recordado narrador deportivo William Vinasco Ch: “En el fútbol no está muerto quien pelea” y a ella no solo se aferran los jugadores y el cuerpo técnico sino también la afición de Cortuluá.



El primer combate de una pelea pactada a cinco asaltos (entiéndase partidos) se jugará en fecha por definir en el Olímpico Pascual Guerrero cuando los tulueños enfrenten a Alianza Petrolera, dirigido por un viejo zorro del fútbol como Jorge Luis Bernal y que, a juicio de los entendidos en la materia, es de los equipos que mejor fútbol practica en la Liga Águila.



Para este juego, el profesor Néstor Otero podrá contar con la nómina completa lo que podría significar una mejora en el funcionamiento colectivo del equipo.

Durante la para por la fecha de eliminatoria, el equipo hizo énfasis en el trabajo defensivo donde se han evidenciado serias dificultades en el funcionamiento. También se trabajó en la zona medular donde Cortuluá tendrá una baja sensible al no poder contar con Luis Caicedo, un volante que le da salida al medio campo tulueño.



Durante la semana previa al juego el profesor Otero trabajó a puerta cerrada buscando la mayor concentración posible para el grupo.

La posible nómina para enfrentar al equipo de Barrancabermeja estaría con Caffa en la puerta. En el fondo Puerta, Arrechea, Ferreira, Borja, Chica, Campo, Viveros, Mercado y Fernández.