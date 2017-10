Se ha revelado lo que traer Netflix en noviembre para sus usuarios en Colombia. El estreno de la serie Marvel The Punisher se perfila como lo más esperado y llegará el 3 de noviembre.

La segunda temporada de Frontier, una de sus series originales más exitosas que nos muestra a Declan Harp continuando con su venganza contra Lord Benton y la Compañía de la Bahía de Hudson, pero el comercio de pieles se vuelve cada vez más traicionero. Su estreno será el 24 de noviembre.

El documental de título Jennifer Lopez: Dance Again llegará el 16 de noviembre y en el Jennifer Lopez combina presentaciones en vivo de su gira por 65 ciudades con videos íntimos de la cantante y su familia.

SERIES

Alias Grace: Limited Series – Disponible 03/11/2017

Marvel’s The Punisher (Temporada 1) – Disponible 17/11/2017

Godless: Limited Series – Disponible 22/11/2017

She’s Gotta Have Ii (Temporada 1) – Disponible 23/11/2017

The Sinner (Temporada 1) – Disponible 07/11/2017

Nobel (Temporada 1) – Disponible 06/11/2017

Greenleaf (Temporada 2) – Disponible 01/11/2017

Frontier (Temporada 2) – Disponible 24/11/2017

Glitch (Temporada 2) – Disponible 28/11/2017

The Big Family Cooking Showdown (Temporada 1) – Disponible 03/11/2017

Atlanta (Temporada 1) – Disponible 25/11/2017

12 monos (Temporada 3) – Disponible 16/11/2017

PELÍCULAS

Almacenados- Disponible 01/11/2017

El mercenario –Disponible 10/11/2017

Un príncipe de Navidad – Disponible 17/11/2017

Máxima Precisión – Disponible 01/11/2017

Yo, Daniel Blake – Disponible 22/11/2017

Los huéspedes – Disponible 12/11/2017

Letras explícitas: Straight Outta Compton –Disponible 12/11/2017

Esta chica es un desastre – Disponible 12/11/2017

Song to Song – Disponible 21/11/2017

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

Cuba and the Cameraman – Disponible 24/11/2017

Saving Capitalism – Disponible 21/11/2017

Mea Culpa – Disponible 10/11/2017

Jim & Andy: The Great Beyond – Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton – Disponible 17/11/2017

Jennifer Lopez: Dance Again – Disponible 16/11/2017

Steve Jobs: El Hombre detrás de una Mac – Disponible 16/11/2017

NIÑOS

Stretch Armstrong y los guerreros Flex (Temporada 1) – Disponible 17/11/2017

Dinotrux – Supercargados (Temporada 1) – Disponible 10/11/2017

Glitter Force Doki Doki (Temporada 2) – Disponible 10/11/2017

Luna Petunia (Temporada 3) – Disponible 17/11/2017

Spirit: Cabalgando libre (Temporada 3) – Disponible 17/11/2017

Project MC2 (Temporada 6) – Disponible 07/11/2017

