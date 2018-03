Parroquia de San Bartolomé

Domingo de Ramos

9:30 am. Procesión

Inicia Cra. 24 con Calle 30 esquina, Santa Misa al llegar de la procesión.

Lunes, martes y miércoles Santo

8:00 am. Santa Misa

11:00 am 12:00 m. Confesiones

3:00 pm. Viacrucis en el templo

6:00 pm. Misa por los niños, jóvenes y procesión con los santos óleos.

Jueves Santo

8:30 am. Santa Misa

4:30 pm. Misa de la Cena del Señor

Lavatorio de los pies.

10:00 pm. Procesión del prendimiento.

Inicia: Carrera 21 con Calle 19 Cementerio Central

11:00 pm. Hora santa

Viernes Santo

9:30am. Santo Viacrucis

Inicia Cra. 25 con calle 19 esquina (antigua permanencia), terminado el viacrucis, inicio de la novena al Señor de la Divina Misericordia.

4:00pm. Celebración Liturgia de la pasión del Señor.

7:30pm. Reflexión de las siete palabras. Descernimiento

8:45pm. Procesión del silencio, con el santo sepulcro, inicia en el atrio de la iglesia.

Sábado Santo

12:00 m. Coronilla de la Divina Misericordia

6:30 pm. Precesión de la virgen de los siete dolores

Inicia en el atrio del templo.

10:00 pm. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL

Bendición del Fuego y del Agua, renovación de promesas bautismales.

Domingo de resurrección

10:00 am. Procesión de Resurrección.

Inicia en el atrio de la iglesia y al llegar Santa Misa.

Monasterio Religiosas Concepcionistas “Conchitas”

Domingo de Ramos

8:30 am. Bendición y procesión desde la portería del monasterio.

Favor traer ramos o pañuelos blancos.

9:00 am. Eucaristía.

Lunes, martes y miércoles Santo

5:30 am. Confesiones

6:00 am. Eucaristía

Jueves Santo

2:30 Pm. Misa vespertina de la cena del Señor, lavatorio de los pies.

Adoración a Jesús en el monumento hasta las 12:00 pm, con profundo amor, respeto y recogimiento, adoremos a Jesús Sacramentado ya que él nos prometió que no nos dejaría solos.

9:00 pm. Hora Santa

Viernes Santo

10:00 am. Santo Viacrucis en el recinto de la capilla

3:00 pm. La pasión y muerte de nuestro señor, y adoración de la Santa Cruz, que nos debe llevar a corresponderle con una vida más auténtica de cristianismo, convertíos fuimos comprados a un precio muy alto.

Sábado Santo

7:00 Pm. Solemne vigilia pascual

Bendición del agua y fuego

Celebremos con regocijo el tiempo del Señor Jesús sobre la muerte.

Su velón lo puede adquirir en el convento o en la portería.

Domingo de resurrección

9:00 am. Solemne Eucaristía

Asistir a la santa eucaristía para celebrar como hermanos el misterio pascual.

Parroquia de los Franciscanos

Domingo de Ramos

Eucaristías y confesiones

7:00 am – 8:00 am- 12:00 m – 6:00 pm 8:00 pm.

9:00 am. Bendición de los ramos. Salida del parque de la virgen milagrosa, entre Cra, 30 y 31 del barrio Victoria.

10:00 am Eucaristía Solemne

Lunes, martes y miércoles santo

Confesiones: A partir de las 5:00 pm y en las eucaristías del día.

Jueves Santo

9:00 am. Eucaristía de comunión para los enfermos.

4:00 pm. Solemne celebración Cena del Señor, procesión y adoración en el altar del Santísimo.

6.00 pm. – 8:00 pm. Adoración a cargo de grupos apostólicos.

8:00 pm. – 9:00 pm.

Viernes Santo

9:30 am. Viacrucis – salida del templo.

3:00 pm. Liturgia de la pasión del señor y adoración de la Santa Cruz (traer la ofrenda para los santos lugares).

6:00 pm. Sermón de las siete palabras, descendimiento y procesión con el santo sepulcro por las calles de la parroquia.

El templo se cerrará cuando salga la procesión del santo sepulcro.

Sábado Santo

7:00 am. Oración de Laudes

5:00 pm. Corona y procesión con la virgen de los Dolores por las calles de la parroquia.

9:00 pm. Solemne vigilia pascual (traer cirios y agua para bendecir).

Domingo de Resurrección

Eucaristía y confesiones

7:00 am – 8:00 am – 12:00 m – 6:00 pm – 7:00 pm – 8:00 pm

9:00 am. Procesión con el resucitado.

Salida del Hospital Tomás Uribe.

10:00 am. Eucaristía solemne.

Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Domingo de Ramos

7:00 am. Eucaristía

9:30 am. Bendición de ramos y procesión

(Punto de partida: parque de la Casa de Justicia)

10:00 am. Eucaristía

Lunes, martes y miércoles Santo

6.00 pm. Eucaristía

Jueves Santo

5:00 pm. Solemne eucaristía en la cena del Señor.

8:00 pm. Hora Santa

Viernes Santo

5:00 pm. Solemne conmemoración de la muerte del Señor

Sagrada comunión y adoración de la Santa Cruz

8:00 pm. Santo Viacrucis (punto de partida templo de la parroquia) procesión del santo sepulcro (ropa blanca llevar cirios o velones)

Sábado Santo

8:00 pm. Solemne vigilia pascual en la resurrección del Señor (llevar cirios, velones y agua para bendecir).

Domingo de Pascua

7:00 am. Eucaristía

10:00 am. Eucaristía

5:00 pm. Procesión con el resucitado (punto de partida: caseta comunal del Barrio Farfán carrera 3 con Calle 14).

6:00 pm. Eucaristía.