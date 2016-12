Lluvia de impuestos para el 2017

Proyecto de acuerdo que cursa en el Concejo Municipal afectaría gravemente a los sectores predial y comercial.



A marchas forzadas se encuentra sesionado el Concejo Municipal de Tuluá tras la radicación por parte del alcalde municipal, Gustavo Adolfo Vélez Román, del proyecto de a-cuerdo mediante el cual se modifica el actual estatuto tributario del municipio y se establecen otras disposiciones que podrían resultar seriamente lesivas para la comunidad.

Así lo ve el administrador de empresas y especialista en administración pública y gestión tributaria, Miguel Ángel González Bermúdez, quien hizo un pormenorizado análisis de afectación y pertinencia del articulado que deberá empezar a regir a partir del 1 de enero próximo.

El profesional precisó que sus reparos están centrados en la carencia de un estudio previo que diera lugar a un proyecto ate-rrizado, y la falta de socialización que lo hace sumamente impopular y, desde luego, desconocido para la población.

En el preámbulo, el proyecto de acuerdo señala que “teniendo en cuenta que a partir de esta vigencia (Tuluá) es un municipio de segunda categoría, situación que incrementó sus gastos de funcionamiento, y que es necesario mantener el nivel de gasto social que se venía realizando, se hace necesario realizar una actualización la Estatuto Tributario con el fin de fortalecer e incrementar los ingresos corrientes de libre destinación municipales para lograr el cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo y una mejor distribución de los recursos en beneficio de los ciudadanos necesitados”.

“Lo que busca la reforma tributaria municipal que se está estudiando es una unificación normativa de todas la cargas impositivas y dentro de estas hay una modificación de tarifas del impuesto predial, industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros, adicional a las otras cargas impositivas como son alumbrado público y demás” señala el profesional.

Faltó socialización

Recordó que el proyecto de acuerdo local entrará en vigencia casi de manera simultánea con la reforma tributaria que fue aprobada el jueves en el Congreso de la República, convirtiéndose en una doble carga para los contribuyentes, lo que, a su juicio, no se tuvo en cuenta por parte del ejecutivo municipal.

González comparó los dos proyectos y concluyó que, mientras el que se aprobó en el Congreso tuvo tres meses de socialización a través de medios, redes y debates públicos, el que se estudia en el Concejo de Tuluá no ha sido compartido para que los tulueños le aporten.

El analista tulueño sostiene que uno de los sectores más afectados será el comercial puesto que al aprobar un incremento de tarifas habrá irremediablemente un incremento de impuestos con el agravante de que estos se unificarán hacia arriba y gravarán los ingresos brutos.

En cuanto al predial, González Bermúdez sostiene que allí habrá una afectación tan drástica como en el sector comercial por cuanto el proyecto contempla la desaparición del sistema de estratificación para seguir haciendo el cobro del impuesto a través del avalúo predial.

“Aquí cambia la aplicabi-lidad sobre la base gravable. Antes la tarifa se aplicaba desde el estrato de cada vivienda; en lo sucesivo el impuesto predial se cobrará sobre el avalúo que tenga la vivienda de acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi” señala el experto en gestión tributaria.

Agrega que este hecho es de por sí gravoso pero adquiere matices más dra-máticos si se tiene en cuenta que habrá un nuevo elemento: si en la vivienda e-xiste cualquier tipo de negocio, por pequeño que sea, el bien será considerado comercial y deberá tributar bajo esta nueva condición.

Así las cosas, puntualiza González, lo que se está haciendo con este proyecto es gravar onerosamente el sistema predial y desesti-mular al comercio, que no tendrá otro recurso que migrar a otras poblaciones donde haya un mejor tratamiento en materia de impuestos.