Hacer política es costoso, realmente es muy costoso; la publicidad en radio, los cafés con pan-debono para reuniones, el diseño y ejecuciones de planes de medios. Desde ya hay personas invirtiendo en esto, y apenas ingresaremos al año de elecciones para alcaldes y concejales de la región, por ende algunos buscan con políticos finan-ciamiento, otros hacen créditos, algunos “suicidas” venden el apartamento, otros esperan que el señor Sinisterra saque otra vez la caleta con dólares, los demás planean a quién comprarle el aval, porque quienes conocen de estructuración de campañas tienen claridad que una alcaldía como la de Buga o Tuluá, puede costar de cinco mil a diez mil millones de pesos.

La pregunta que uno se hace es, ¿si el salario mensual de un alcalde es de ocho millones de pesos, cómo bendita sea, explíquenme, cómo se hace para pagar esa deuda?. Será, ¿o se infiere que toca ejercer todos los tipos de peculado para saldar esa deuda?. ¿Estamos en un sistema democrático hecho para robar?. Reflexiono, porque sabemos bien que en Buga el botín es Aguas de Buga y la administración, así como en Tuluá, la contratación por un cuarto de billón de pesos, por eso se hace necesario que la ciudadania aporte su grano de arena, y la mejor forma de que esto mejore es no pidiéndole plata al político.

Usted que lee esto no le pida nada a su líder, una campaña es tan costosa, ya que implica gasolina, almuerzos, camisetas, lapiceros, cuadernos, ropa, eventos, más el arriendo de una sede. En honor a la verdad conozco excelentes candidatos que quieren transformar nuestras ciudades y regiones, pero el problema es que no tienen diez mil millones, tampoco son amigos del mafioso, uno espera que en un certamen democrático tan importante como el que se aproxima, la Uceva y Univalle sean garantes, participen con veeduría, control, porque se desee o no, esos líderes que uno ve repartiendo volantes, haciendo almuerzos, asados, abrazando niños, abuelas serán quienes decidan cómo transformar o nos jodan en los próximos años.

Nuestra región tiene muchas cosas por mejorar en temas como educación, vivienda, agua, medio ambiente, empleo, así que ciudadania en ustedes más que en los candidatos está la respuesta, vote de opinión, por el mejor, así no regale cincuenta mil, vote libremente.