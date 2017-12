La Administración Municipal, a través de las secretarías de Gobierno y Convivencia Ciudadana, Tránsito y Movilidad, y el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre, emitió los decretos, 1100-157-2017, 1100-158-2017 Y 1100-159-2017, por medio de los cuales se adoptan medidas especiales con motivo de las festividades de fin de año.

El paquete de normas busca preservar el orden, la integridad y la vida de las personas, y a su vez facilitar las actividades comerciales en la temporada decembrina.

Entre las medidas tomadas se establece que no se expedirán permisos para el comercio, distribución, utilización, empleo de ninguna clase de elementos detonantes, fuegos pirotécnicos y globos, para cuya elevación se utilicen dispositivos alimentados por fuego, y queda prohibida su utilización.

Dato: Para el montaje de espectáculos con el uso de pólvora se deberá tramitar una serie de permisos especiales.

Con la finalidad de garantizar que las personas celebren sanamente en el fin de año, se establece que desde el lunes 4 de diciembre hasta el 2 de enero de 2018, los establecimientos nocturnos podrán trabajar en el siguiente horario: de lunes a jueves de 6:00 pm, hasta las 2:00 am del día siguiente. Viernes y sábado de 6:00 pm a 4:00 am del día siguiente. Durante los días 24 de diciembre a amanecer 25, y 31 de diciembre de 2017 a amanecer 1 de enero de 2018, los establecimientos referidos tendrán como horario de funcionamiento de 6:00 pm a 5:00 am.

Para mayor información consulte los contenidos de los decretos en el siguiente enlace http://guadalajaradebuga-valle.gov.co/…/decretos-temporada.