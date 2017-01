Les recomiendo regresar a clases

“…mucho cuidado con su decisión, hay colegios privados de papel. No malos, remalos…”

El próximo lunes inicia un nuevo año lectivo en materia académica para todos los estudiantes de Colombia en los diferentes niveles primaria, secundaria y media. En lo que respecta a Tuluá bajo informaciones oficiales teniendo como referente la matrícula del año inmediatamente anterior, la meta en materia educativa es atender como mínimo 29.500 alumnos en las 18 instituciones públicas con las que cuenta el municipio. Sin embargo, a la fecha de inicio esta cantidad no ha sido posible con una diferencia aún faltante de más de 4.000 estudiantes que no han sido matriculados. ¿Dónde están estos padres que no han legalizado el proceso académico de sus hijos?

Entre las posibles respuestas a la pregunta se pueden tener que cierto margen de estudiantes hayan sido redirigidos hacia instituciones de carácter privado, pero no en la cantidad descrita. Papás, si los llevan a un colegio privado analicen muy bien el porqué del cambio, ya que les puedo decir con todo el conocimiento de causa que las instituciones públicas del municipio están muy bien posicionadas en cuanto a calidad de enseñanza por parte de los docentes y el cuidado de la normatividad por parte de los directivos docentes. En esto somos referentes a nivel nacional. Además mucho cuidado en su elección porque hay colegios privados de papel. No malos. Remalos.

Puede ser también que los padres hayan extendido un poco las vacaciones y sólo durante la presente semana empiecen el proceso. Otra opción es el traslado de los niños a municipios diferentes. O que ante la difícil situación económica, los jóvenes en el caso de los adolescentes empiecen a trabajar para generar los ingresos mínimos de supervivencia familiar. Recordemos todo lo que ha traído el 2017 en cuestión de bajos incrementos salariales y altas sumas por pagar en impuestos. A propósito de impuestos ¿Sabían que el nivel de corrupción en Colombia le deja al Estado un hueco fiscal por año de 22 billones de pesos y que esta es la meta en términos de recaudo con lo que se proyectó la reforma tributaria? Ojo, no estoy diciendo que con las bondades de recaudo de la reforma tributaria vayan a cubrir el hueco fiscal generado por la corrupción en Colombia. ¡No! sólo quiero decir que los datos coincidieron. Que quede claro.

Como coordinador educativo me permito compartir un mensaje a todos los padres de familia y a los mismos estudiantes que a la fecha están por fuera del sistema educativo. No desaprovechen su tiempo de niñez y de adolescencia en la calle o estando aburridos en la casa. Hay un mundo que los espera al interior de las instituciones y en el cual no sólo adquieren conocimientos propios de las áreas. En cada institución tienen sus propias vivencias, se forman como personas, fortalecen lazos de amistad y sobretodo autonomía para que más adelante puedan tomar sus propias decisiones. No se venzan desde ya.