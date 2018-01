La inversión realizada por el gobierno departamental para la construcción de placas huellas en los diferentes municipios del Valle del Cauca han permitido mitigar el impacto de las lluvias que han arreciado desde finales de 2017.

Así lo indicó Miguel Ángel Muñoz, secretario de Infraestructura departamental, tras señalar que las inversiones han impactado positivamente a los agricultores de la región pues se les ha facilitado el transporte de los productos que cultivan.

“Anteriormente no se podía acceder a las vías terciarias o sectores rurales para sacar sus productos ya sea de agricultura o ganadería, al igual que los estudiantes no podían acceder a sus sitios de educación. Con estas placas huellas se permite que los vehículos puedan acceder fácilmente a estas vías que no contaban con estas ayudas”, explicó el funcionario.

La inversión de placas huellas ha llegado a los distintos sectores del Valle.

“Entre el año 2016 y 2017 se hicieron 50 kilómetros de placas huellas por sectores de 500 a 600 metros de acuerdo con las pendientes” informó Muñoz.

Para la atención de emergencias en infraestructura vial del departamento se ha dispuesto de un plan compuesto por la intervención de maquinaria amarilla en coordinación con la Secretaría de Gestión del Riesgo, trabajo conjunto con las alcaldías y un convenio con el Comité de Cafeteros para darle solución a afectaciones de muros o vías.

“Esas placas huellas hoy permiten mover con facilidad los derrumbes” añadió.