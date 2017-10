Varias iglesias cristianas de Tuluá se han unido para realizar el I Torneo de Fútbol 8 “Vencedores” que dominicalmente se viene disputando en la cancha de Deportes Tuluá, ubicada en el corregimiento de Tres Esquinas.

Los equipos participantes son: Manantial de Amor, iglesia Manantial de Amor; Dios está presente, iglesia Dios está presente; Guerreros del Rey, iglesia Asambleas Victoria; Vencedores, iglesia Asambleas Agua-clara; Alianza del camino, iglesia Alianza Cristiana.

Los partidos correspondientes en la fecha 3 son los siguientes: Domingo 1:40 p.m. Jóvenes de Fuego vs Manantial de Amor. Shekinah Soccer vs Vencedores. 3:00 p.m. Deportivo Resplandor vs Guerreros del Rey. 4:20 p.m. Misión al mundo vs Dios está presente.