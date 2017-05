La pulga en la oreja

…Es lo mismo, ser bandido que ser honesto, como diría la letra de la canción ‘cambalache…'”.

Parece existir un consenso general entre la clase dirigente nacional en la lucha contra la corrupción que se ha convertido en un factor fundamental de la próxima campaña electoral y ahora se intenta encontrar cuál de los candidatos a la presidencia de la república sería quien mejor combatiría este mal que carcome el corazón mismo de la democracia. Hace pocos días el propio presidente de la república, Juan Manuel Santos, anunciaba varios puntos básicos que pondría en marcha para hacer frente a este flagelo nacional e internacional, entre los cuales quiero referirme a uno de ellos que me parece fundamental y que citó en el último lugar, cuando debería ser el primero, porque las medidas punitivas hasta el momento no han servido para nada, sino para acrecentar el problema y obligar a los delincuentes de cuello blanco a plantear acciones cada vez más sofisticadas con el fin de evadir la ley.

Se trata de recuperar la instrucción cívica en las escuelas del país, en donde se les inculque a los niños y niñas los principios y valores que han sostenido la sociedad a través de los tiempos, tales como el respeto a la vida,honra y bienes de los otros, enseñar para la convivencia pacífica no solo para tener el éxito, insistir una y otra vez, que el mejor camino es servir a la humanidad desde el lugar en donde se encuentre, aquí y en la Conchinchina.

Instruir en los derechos a la honradez, la justicia y la libertad, puesto que actualmente es lo mismo, ser bandido que ser honesto, como diría la letra de la canción conocidísima “cambalache” y se ha puesto la búsqueda del dinero como el primero de los dioses del mundo y con tal de obtenerlo se hacen todas las pilatunas posibles, desde el más pequeño hasta el más grande, de la clase popular hasta la clase alta, sino dígalo si alguna vez cualquier persona ha pagado el puesto para no hacer una fila, en el banco, en los sitios donde se cancelan los servicios públicos y se maneja la frasecita común de “cuídeme el puestico” y le ofrezco una dádiva.

Así es, todos hemos sido corruptos, yo el primero, en el afán de hacer dinero o de buscar la comodidad en alguna situación de la vida diaria y aparecen los descuentos, las gangas, las coimas, el ají que es tan conocido en el sector oficial y entonces la corrupción es un mal endémico del cual será imposible librarnos si no empezamos por donde es, y es en el seno de la familia, allí en la intimidad diaria del hogar, es donde el padre y la madre juntos enseñarán a sus hijos los valores y principios eternos que han mantenido a la sociedad unida defendiendo la vida, la hermandad y fraternidad, y en consecuencia es la defensa de la familia, hoy en crisis y atacada por todos los flancos, en donde se iniciará el surgimiento del hombre y la mujer para una nueva sociedad.