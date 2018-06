Después de 24 años de ejercer el sacerdocio católico, Jesús Emilio Velásquez decidió dejar la sotana. La ordenación del padre que es conocido como el hombre de la energía positiva, se dio el 22 de agosto de 1993 y desde entonces ejerció como vicario cooperador de la iglesia Catedral de Buga, párroco de la Sagrada Familia de Buga, de la parroquia San José de Tuluá y de la Sagrado Corazón de Jesús de Aguaclara. Su última parroquia fue la de Campoalegre en Andalucía.

¿Quién es Jesús Emilio?

Soy antioqueño de 52 años de edad, hijo de Jairo y Cecilia; mi padre ya falleció hace 6 años. Soy psicólogo y educador, profesión que vengo ejerciendo desde hace 27 años.

¿Cuándo tomó la decisión de dejar el sacerdocio?

La decisión la vengo pensando hace rato pues no quería terminar mi vida solo, en un asilo olvidado y tirado en una pieza y porque la soledad me estaba matando. En la iglesia tenía muchas personas a mi alrededor pero terminaba la misa y de nuevo quedaba totalmente solo.

¿Quién fue la elegida para acompañarlo en esa soledad?

Diana, es una persona muy especial en mi vida y la conozco hace dos años; su familia me ha acogido como parte de ella y así fui fortaleciendo una amistad muy bonita con todos. Hoy existe la posibilidad de casarme y formar una familia.

¿Qué sintió al tomar la decisión?

Yo creí que iba a ser más duro, aunque ya venía preparándome para ese momento. No te niego que el 9 de abril, que fue el día que entregué la parroquia, me vine llorando de Andalucía hasta Tuluá, pero después pensé que esa era la decisión que debía tomar y ahora tengo que vivir mi presente.

¿Qué dicen los fieles que antes confesaba?

He tenido mucho apoyo en la gente, sus palabras de apoyo han sido muy especiales, estoy gratamente sorprendido.

¿Quisiera tener hijos?

Ella tiene una hija de 14 años que es como mi hija, sin embargo hemos conversado con Diana sobre el tema y por lo menos queremos un hijito más que nos alegre la vida.

¿Sera un curita?

Nilsa no me haga reír jajajaja, eso lo decidirá él cuándo tenga la edad.

¿Cuándo le dio el primer beso a Diana?

Eso es secreto de confesión jajaja

¿Cuántas veces se ha enamorado de una mujer?

No sé si recuerdas en la entrevista pasada que me hiciste, que dije había tenido tres novias y en una ocasión estuve a punto de casarme.

¿Usted pensó en una vida sin amor?

Yo creo que nadie puede vivir sin amor, creo que ese fue el mandato que nos dejó Jesús “amaos los unos a los otros como yo los he amado”.

¿Es tan fuerte el amor que siente como para cambiar la sotana por una mujer?

Yo insisto, ella no me llevó a retirarme porque habrá gente que dirá que Diana es la que tuvo la culpa y no es así, ella fue una bendición para mí, los dos somos personas de oración, vamos a misa y rezamos el rosario en familia.

¿Le costó mantener el celibato?

La verdad sí y eso fue mi taloncito de Aquiles en el ministerio.

¿Es malo el sexo?, ¿está justificado sólo para procrear?

El sexo es bueno porque es un regalo de Dios, que haya una relación entre un hombre y una mujer sigue siendo sagrado porque somos seres sexuales.

¿Qué le dijeron sus familiares al enterarse de la decisión?

Lógicamente a mi familia les dio duro porque siempre me vieron como sacerdote, no fue fácil, pero igual he recibido un apoyo total de ellos y de la familia de mi novia.

¿Qué lo llevó al sacerdocio?

El deseo de servirle a la gente, de servirle a la iglesia porque yo quiero mucho mi iglesia, la amo y nunca he pensado en retirarme de mi iglesia católica y jamás me metería en una secta diferente.

¿Y sus compañeros del sacerdocio qué dicen?

Esa parte me tiene muy triste y ha sido muy duro. Te lo digo sinceramente, de mis compañeros sacerdotes no volví a saber nada, de ellos solamente hay tres sacerdotes que llaman para saber de mí, para saber cómo me siento, los demás se alejaron y ni siquiera el obispo me regaló una llamadita.

Está llorando en este preciso momento, ¿por qué?

Me duele y me duele mucho, porque yo creía en mis hermanos sacerdotes, no he recibido el apoyo que esperaba, ni siquiera una llamada. Le cuento un detalle simple, teníamos un grupo en el whatsapp y me sacaron, así de sencillo.

¿Ahora cómo tenemos que llamarlo?

Sencillamente Jesús.

¿Cómo es la relación con la hija de su novia?

Manuela es una niña muy especial, bien educada, buena estudiante y muy dulce. Yo me acerqué primero a ella porque me parecía muy importante saber qué pensaba ella de la relación con su mamá y lo más lindo es que me dice papá.

¿Cuándo es el matrimonio?

Jajaja hay que esperar la parte jurídica de la iglesia y que se inicie el proceso de dispensa, lo que necesito para poder casarme. Podría demorar de seis a siete meses.

¿Dónde se ha soñado su luna de miel?

En San Andrés posiblemente.

¿Ha pensada de qué color sería la pijama?

Creo que ese día no usaría pijama, para qué ponérmela si hay que quitársela después jajaja