La pequeña nació en la clínica San Francisco con una hipoxia perinatal y síndrome de West, por lo que presenta una disfagia severa, convulsiones permanentes y su alimentación aún se debe hacer por gastrostomía.

La lucha de Luz Neidi por recuperar a su hija no se ha detenido ante nada, se ha encadenado seis veces ante las dependencias de Coomeva en Tuluá, ha participado de cuanto plantón la invitan, estuvo recientemente en uno de los Consejos Comunitarios del presidente Iván Duque donde logró entrevistarse con el Ministro de Salud y ha denunciado la indolencia de la EPS incluso ante la ONU.

«Todo esto me ha reportado algunas cosas, reconocimiento de la gente que muy generosa me está ayudando pero aún me falta para terminar el tratamiento de Ivanna» sostiene la madre que vive además con su esposo y su hijo de 13 años en la urbanización La Paz.

Se conoce al dedillo la Ley 1392 que habla sobre las enfermedades huérfanas y ya es reconocida en la Superintendencia Nacional de Salud donde le reciben las denuncias y la asesoran para proseguir con su lucha.

Hiperactiva y llena de imaginación, ante la escasez económica, lanzó hace desde el 15 de octubre una propuesta a la que los tulueños le han respondido con amor. Se trata de la campaña «Ayudemos a Ivanna a mejorar su calidad de vida» mediante la cual está recogiendo todo tipo de material reciclable que vende y guarda el dinero celosamente para el tratamiento de la niña.

“Allí me pueden donar envases, botellas, tapas, papel, cartón y todo lo que se pueda reciclar” agrega la mujer llena de esperanzas.

Los sitios de recolección están hoy en los barrios La Paz, Alameda, la Independencia, Maracaibo y Farfán. Está en proceso de instalar otros puntos en Nuevo Farfán, La Inmaculada, El Jazmín, Fátima y, si se lo autorizan, uno más en la Plaza Cívica Boyácá. También recurre a los estudiantes para que le regalen los cuadernos usados que le sirven para incrementar los recursos.

Su nuevo reto es conseguir el dinero para llevar a Ivanna a Bogotá donde el médico Felipe Torres le hará un tratamiento de regeneración celular que le significaría a la pequeña sostener la cabeza y mejorar su movilidad. Solo que este tratamiento más las terapias le valen $ 48 millones de pesos.

«Por ello mi próxima campaña es una Ivanatón en el polideportivo del barrio Alameda el 16 de diciembre con artistas de primer orden y ventas de comida así como rifas. Además, quienes quieran ayudar a Ivanna a través de donaciones, pueden consignar en la cuenta de ahorros 03183968543 de Ban-colombia. Dios les recompensará con creces» precisó finalmente Luz Neidi Téllez.