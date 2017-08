Esposa y amante de alcalde se disputan la posición de “primera dama”

Un alcalde mexicano ha dado de qué hablar en redes, por una disputa que se desató en Facebook entre su esposa y su presunta amante.

Insólita disputa ocurrió en México. Un alcalde mexicano ha dado de qué hablar en las redes sociales, pero no precisamente por sus ideas y propuestas, sino por una disputa que se desató en Facebook entre su esposa y su presunta amante.

Y es que según las publicaciones de ambas mujeres en Facebook, ellas se disputan la posición de “primera dama”, luego que el pasado 3 de agosto, Carlos Colli Cuevas asumió el cargo de alcalde del municipio de Escárcega, estado de Campeche, en México.

En su mensaje, agradecía a todos poder servirles como primera dama.

Por un lado, su esposa Fabi Colín Fernández, publicó en la red social un mensaje en el que agradecía a todos por el título “de ser la primera dama” y agregó: “Recuerda que una mujer con fe, cuando el enemigo se levanta contra ti se arrodilla delante de Dios”, escribió.

Mientras que la supuesta amante identificada como Brendalí también publicó un mensaje en la red social donde dijo estar feliz por el logro de “su rey”.

Ambos post, que se volvieron virales, venían acompañados de fotos de las mujeres con el político. Las publicaciones generaron decenas de comentarios de los internautas, quienes le dieron su aprobación a la esposa y mostraron su repudio para la supuesta amante, no solo por divulgar asuntos privados, sino por su mala ortografía.

El mensaje de la presunta amante fue borrado de la red social y ya no aparece ninguna fotografía. Hasta el momento, el alcalde no se ha pronunciado sobre el tema.