Uno de los grandes sueños que tiene un trabajador de los estratos 1, 2 y 3 en la mayoría de los casos, es llegar a la edad de la jubilación, con el fin de gozar una vida digna durante la etapa de la vejez y sobrellevar con mayor comodidad los altibajos de la existencia diaria que todos conocemos es dura, difícil y compleja, en un mundo que cada día deja por fuera de la sociedad a las personas que ya no son productivas, olvidando de un tajo, todo el trabajo que adelantaron en los años juveniles.

Desde hace varios años se viene hablando de que el sistema pensional en el país está por estallar y lo comparan con una bomba de tiempo, que de no reformarse estructuralmente, pondría en peligro el régimen de financiamiento estatal y ahondaría la crisis fiscal permanente del Estado sin ponerse a pensar en el gigantesco viacrucis porque ha pasado todo pensionado para lograr su mesada mensual que, a duras penas, le alcanza para pagar arriendo y alimentación, ya que el costo de vida sube por ascensor mientras que la pensión por escaleras, de tal manera que no hay peor injusticia que un sistema que no valora el esfuerzo del que ha trabajado en la mejor etapa de la vida y se suma a lo anterior la corrupción que ha imperado en el otorgamiento de este derecho, tal como sucede con las grandes sumas que se pagan a muchos altos funcionarios del gobierno, sin que hayan trabajado el tiempo reglamentario y que en muchas ocasiones, realizan toda clase de argucias jurídicas para alcanzar sus objetivos que a primera vista parecieran justas y correctas, pero que son descubiertas al final, aunque no sean castigadas penalmente.

Los pensionados del país permanecen en estado de alerta, si se tiene en cuenta que durante la campaña electoral del presidente Juan Manuel Santos, se solicitaba que el gobierno rebajara el valor que se cancela al sistema de salud del 12 al 4% lo cual fue negado por el propio mandatario, por considerar que esta disminución golpearía el sistema de financiamiento estatal , luego de ser aprobado por el Congreso de la república, y en consecuencia, si esta pretensión que es justa y saludable, parece horrorizar al gobierno, con mayor razón, una futura reforma pensional, que por lo regular siempre golpea a los menos favorecidos y en este caso sería a los pensionados que reciben la mesada mínima, porque así ha sucedido en todos los tiempos.

No hay que olvidar que se han presentado demasiados casos en donde se realizan trapisondas inauditas para alcanzar una pensión y es obligación del gobierno conocer a fondo en dónde reside realmente el problema, empezando por los Fondos de Pensiones, que se han aprovechado al máximo del actual régimen.

Que el gobierno obre con sensatez, buscando la equidad y la justicia en esta nueva reforma que pretende presentar en el segundo semestre del presente año y nunca olvide que los adultos mayores necesitan ser vistos como personas dignas de respeto y consideración porque dieron lo mejor de sus vidas en el trabajo que de una u otra manera propendieron por el crecimiento y desarrollo económico del país.