“… que la ballena no sea más que una fábula donde el pobre de Jonás perdió la vida de una sola bocanada…”

Mis hijas soñaban de bebes con Ken el apuesto novio de la Barbie, mi hijo quiere ser un súper héroe como Thor, transformer o el Hombre Araña y ser el conductor del Rayo McQueen, ojalá eso nunca cambie y no pierdan su inocencia.

Es que es preocupante lo que está ocurriendo a nuestra niñez, lo que sumado a la cantidad de infracciones a la que se ven sometidos nuestros niños, por muchos adultos que se convierten en sus verdugos, violándolos, explotándoles y en muchos casos secuestrando sus sueños de infancia, poniéndolos al servicio de grupos criminales, ahora aparece el mortal juego de la ballena azul.

Juego macabro al parecer de origen ruso que lleva a nuestros niños a autodestruirse mediante una serie de retos físicos y ritos espirituales que al final lo encaminan a quitarse la vida, causando también la muerte moral de sus familias por no saber los motivos reales que llevan a estos adolescentes a perder el rumbo y a dejar sus sueños y terminar de forma radical con el futuro de la sociedad, una sociedad que necesita de nuestros niños y adolescentes para afrontar los nuevos retos que a diario nos exige la globalización.

En estos momentos difíciles para nuestros hijos debemos iniciar una campaña contra los accesos irresponsables a la Internet. Debemos como padres tomar medidas de salvación para nuestros hijos, tenemos muchos referentes que demuestran que con ejemplo, valores morales, respeto de las leyes, normas y un poco de miedo a DIOS, será posible salvar a nuestra niñez. Debemos propender para que en las nuevas generaciones tulueñas aparezcan más falcaos, nairos, catherines, patarroyos que nos llenen de ilusión, orgullo y ante todo de ejemplo, ya que son símbolos de entereza, disciplina y buenos modales.

Solo así podremos entregar a nuestra sociedad mejores hijos, hijos que no lloraremos más adelante por falta de control de amor y ante todo de ejemplo y falta de tiempo para ellos no hay excusa, siempre hay tiempo y nada es más importante que nuestros hijos, para que los podamos ver más adelante ocupando los mejores puestos de nuestra sociedad y no en una cárcel o recorriendo el mundo escapando de la justicia o en el peor de los casos como inquilinos de los campos de paz.

Queremos llenar las calles tulueñas de más tardes de trompo, cometas, ponchado, tintín corre corre, juegos de infancia que lo único que nos causaba era una raspadura en la rodilla y el chancletazo nocturno de nuestra madre cuando no entrábamos temprano a casa, pero para eso se necesita el concurso de todos, Gobierno y familias para cerrarle así el paso a la delincuencia informática que está matando el futuro y la alegría de nuestra comunidad.

Que la ballena no sea más que una fábula donde el pobre de Jonas, perdió la vida de una sola bocanada.

r.varon1973@gmail.com