Por medio de las redes sociales se está circulando un video del cantante de reguetón Kevin Roldan, en este el artista está teniendo relaciones sexuales con una mujer, que aún no se conoce la identidad.

Aunque el video no es tan explícito se puede ver la cara de Kevin y la mujer, quien dice “Kevin, ¿pero por qué? ¡Ay! Demasiado horrible. Yo no quiero así”.

Luego de conocerse el video los usuarios de Twitter no han perdido la oportunidad y han comentado sobre el tema volviéndolo tendencia.

Después de ver ese vídeo de Kevin Roldán, me di cuenta que soy igual que el, me rechazan y me dicen “ASI NOOOO, ¿POR QUE ES ASÍ? CUÉNTEME.

— sadpool (@sadpool_) 18 de enero de 2018