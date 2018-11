Un joven de 19 años que llegó al casting de la película Lavaperros sin mayores pretensiones, terminó convertido en uno de los actores de mayor importancia, gracias al talento que ha exhibido a lo largo del rodaje que termina la próxima semana en Tuluá.

Se trata de Kevin Muñoz, cuyo único contacto con la actuación había sido las obras de teatro del colegio de su Sevilla natal, el General Santander, pero que desde el casting mismo se empezó a destacar al evidenciar una gran aptitud para la actuación.

Tímido y humilde, llegó a Tuluá hace dos años junto a su madre y sus hermanos menores, desempeñándose inicialmente como jardinero en un cementerio local para ingresar luego a una empresa de diseño, primero como mensajero hasta alcanzar una plaza como diseñador.

«Yo fui al casting de Lava-perros por insinuación de mi prima Mónica Muñoz pero en esta primera ocasión solo me tocó presentarme y hablar algo de lo que me gustaba como la música, el rapeo y el diseño», sostiene el actor que hace el papel de Yoiner, un joven que se mete en toda clase de problemas tras robarse la caleta de un mafioso en decadencia.

Días después, el director de casting, John Alex Castillo, lo llamó a Cali para que hiciera una segunda prueba, ya con más diálogo, pasando esta y una prueba más dos semanas después, cuando le dijo que definitivamente el papel era suyo.

«Lo primero que me pidió era que debía manejar carro y yo no sabía conducir. Me regaló 50 mil pesos para que tanqueara la camioneta de un tío y me dijo que aprendiera y lo hice como en seis días» agrega Muñoz señalando que fue el deseo de hacer bien su papel lo que lo llenó de motivos.

Las primeras dos semanas de rodaje las hizo en Cali, donde el equipo de producción lo llevó al mismo hotel donde alojaron a los grandes de la película como Cristian Tappan, Jhon Alex Toro y Anderson Ballesteros y pudo compartir largo con ellos.

Su participación en Lavaperros ya terminó, pero la vida actoral de Kevin Muñoz apenas empieza y ya tiene sembrada en su mente la idea de trasladarse a Bogotá para estudiar artes escénicas para lo cual cuenta con la ayuda que le han prometido sus «colegas» de rodaje, quienes le han ofrecido hasta alojamiento. Todo indica que han visto en él un diamante de fácil pulimento.