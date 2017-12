El periodista, director del programa ‘Mañanas Blu’, aseguró que “una página de Internet que le ha hecho seguimiento al caso”, sin precisar cuál, citó la declaración de la mujer que hoy está en el centro del huracán por unas afirmaciones de Hugo Illera.

“Teo es un patán inmaduro. Sí salimos, no lo niego. Me acosté con él porque me chantajeó con unas fotos íntimas”, dijo Cruz, en sus declaraciones al portal citadas por Morales. “Me da asco. Dañó mi matrimonio con James Sánchez. Él [Teo] se cree mucho, pero es un hablador que lo tiene pequeño y no vale como hombre”.

Morales asegura que el artículo se titula ‘Karina Cruz rompió el silencio y lo contó todo’, pero en la búsqueda en Internet no aparece.

Sin embargo, en las últimas horas sí se conocieron las reacciones de los protagonistas a través de sus cuentas de Instagram, en las que Sánchez negó la información divulgada en los últimos días, y Cruz aseguró: “Es difícil vivir un presente cuando hay personas reviviendo un pasado cada mes que me afecta no solo a mí, sino a mi familia y hasta a mi entorno”.

Además pidió poner fin a “un tema tan POBRE, IRRESPETUOSO y VACÍO, que tal vez a personas les llena el corazón”.

Por su parte, Javier Hernández Bonnet, de la mesa de trabajo de Blu Radio, agregó que el problema de la “estrella del equipo [Teo] y la relación con el plantel” del Junior es el reto más grande de Alexis Mendoza que este jueves se posesionó como técnico del equipo, y publicaron su declaración en referencia a este tema: “Sí es un tema que incidió en todo lo que pudo haber sido lo del Junior [sus eliminaciones de Copa Sudamericana y la Liga]. Se dijeron muchas cosas. Lamentablemente sucedieron. Ahora que me encuentre con los jugadores se van a tratar esos temas, se va a verificar qué pasó, cómo está el ambiente, cómo está el grupo”.

Mendonza agregó que va a intentar que en el nuevo ciclo que empieza en el 2018, cada jugador “ponga de su parte para que esto no vuelva a ocurrir y que el grupo se pueda hacer fuerte, que el camerino pueda estar sano, y que nos den la oportunidad de trabajar”.

