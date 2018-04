Una de las figuras del ciclomontañismo colombiano es un tulueño que nació un 5 de abril y la mayor parte de su vida la ha vivido en el corregimiento de La Marina. A sus 25 años acaba de coronarse campeón en el Campeonato Panamericano de Montan Bike en la modalidad Eliminación en el evento realizado en la pista del hotel Santa Bambú de Pereira, donde participaron pedalistas de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Costa Rica, Puerto Rico, Perú, México y Colombia.

El ciclomontañismo. “La tendencia en Tuluá en el ciclismo es el montañismo por eso cuando empecé a montar me dediqué a esta modalidad, aunque también he corrido algunas carreras en ciclismo de ruta, como Vuelta al Valle, Clásico RCN, Clásica Carmen de Viboral. En la Vuelta a la Juventud en tres ocasiones he estado a punto de ganar varias etapas, en chequeos he ganado en varias oportunidades”.

Títulos en ciclomontañismo. “El título que acabo de obtener en Pereira como campeón panamericano en la modalidad eliminación ha sido hasta el momento el más importante, y el otro fue en el año 2015 en un mundial en Costa Rica donde ocupé la segunda posición”.

El siguiente paso. “Estoy preparándome para lo que serán los Juegos Suramericanos que se realizarán en junio en Cochabamba Bolivia, donde acabo de entrar al ciclo olímpico”.

Afición por el ciclomontañismo. “Ahora esta modalidad del ciclismo tiene mucha acogida y ha ganado demasiada fuerza en nuestro medio y eso refleja en el apoyo a nivel nacional e internacional que se siente”.

Equipos destacados en Colombia. “En nuestro país se destacan dos equipos, el GW Shimano que es el único equipo donde tienen una nómina donde les pagan a sus deportistas y el otro es el Specialized-Tugo, no reciben sueldo pero si tienen un gran manager que gestiona deportistas para llevarlos a nivel internacional. Yo estoy en el GW Shimano y estoy muy contento”.

El futuro. “Quiero prepararme muy fuerte para el mundial en Suiza que se realizará en el mes de octubre y donde espero tener un buen resultado”.

Deportista para admirar. “Santiago Botero, porque se formó en el ciclomon-tañismo e hizo el salto a la modalidad de ruta y fue uno de los colombianos que ha brillado en el Tour de Francia”.

Tipo de entrenamiento. “Primero que todo dedicación, buena alimentación y tener buenos escenarios que favorecen lo que va a ser la parte técnica, agilidad y fuerza, que es la parte primordial de este deporte”.

La mejor pista. “Para mí la mejor pista está en La Cumbre, es un excelente escenario y cumple con todas las características para ser parte de un mundial”.

Sufrimiento en el ciclomontañismo. “Definitivamente en el ciclo-montañismo termino más cansado que en una de ruta, el ciclomontañismo es mucho más exigente”.

Próximas competencias. “Juegos Suramericanos en Cochabamba Bolivia en mayo, Copa Colombia y Juegos Centroamericanos en Barranquilla donde estaré con toda la Selección Colombia”.

Los ratos libres. “Terminé la universidad, soy licenciado en Educación Física y el tiempo libre lo dedicaba al estudio y a leer, ahora estoy trabajando en un centro de acondicionamiento físico”.

La primera victoria. “Fue en Cartago en la categoría élite en el 2012 en Cross Country”.

Su especialidad. “Soy muy explosivo, A nivel nacional soy el colombiano que gira más fuerte en una sola vuelta y ese es mi fuerte. He estado mejorando mucho la parte del fondo y fui campeón nacional en la prueba de cross country el año pasado y eso me da mucha más confianza para lo que va a ser el próximo año el cross country en el Panamericano en Perú”.

Edad límite de un ciclomontañista. “Más o menos 40 años, tengo un compañero, Leonardo Páez, que está a punto de cumplir los 40 y aún está dando la batalla en esta categoría”.

La alimentación. “Lo que se consume principalmente en las carreras son barras y geles energéticos que son de rápida absorción para lo que va a ser un esfuerzo donde se quema alrededor de 300 a 400 calorías por vuelta y cada circuito tiene 7 vueltas”.

A Juan Fernando Monroy lo embarga la felicidad, no solo por su triunfo en el pasado panamericano sino porque el próximo mes será padre por primera vez de un niño que se llamará Juan Martín, al que ya le tiene su primer regalo, un triciclo.