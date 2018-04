Cuando le hablaron de venir a jugar a Colombia no lo pensó dos veces, empacó su maleta cruzó la frontera y ahora forma parte de la familia futbolística de Cortuluá; Joemar Guarecuco, nació un 20 de junio de 1994 en Socopó, estado de Barinas, Venezuela.

Se inició en el futbol a los 10 años porque fue uno de los deportes que más le llamó la atención, empezó jugando en Barinas donde empezó a ser reconocida a nivel nacional.

La carrera deportiva. “Después que jugué en Barinas estuve en Estudiantes de Guárico que me permitió jugar una Copa Libertadores donde quedamos subcam-peonas, el campeón fue un equipo de Paraguay, posteriormente llegué a Zamora Club de Barinas y ahora en estoy en Cortuluá.

Participación internacional. “He competido en las selecciones de Venezuela sub 17, sub 20 y ahora en la de mayores.

Su viaje a España. “Estuve haciendo prácticas con el Atlético de Madrid, lamentablemente tuve una lesión y eso no me permitió seguir vinculada a dicha institución y una de mis ilusiones es poder volver y jugar allí.

La familia. “Tengo siete hermanos, mi papá, mi mamá, mis sobrinos, mis abuelos todos gracias a Dios están vivos, en Palmira vivo sola aunque tengo una hermana que trabaja en Pereira; de mis hermanos ninguno juega fútbol, mi papá es profesor de educación física y siempre le ha gustado el deporte, pero la única que juega fútbol soy yo”.

Siempre en el ataque. “Desde el comienzo de mi carrera deportiva esa posición fue la que más me llamó la atención porque es la que los espectadores ven más y el que hace el gol es el que brilla y el reto de hacer el gol siempre está en mi mente”.

Un sueño. “Uno ya se me cumplió como era ir a un mundial con la Selección Venezuela sub 17 y el otro es ir a un mundial pero de mayores y ojalá ser campeón con Cortuluá este año”.

Tres goles en un partido. “Hacer un hack trick en Colombia, que no es nada fácil, pro para eso se trabaja y gracias a Dios y a mis compañeras puede aprovechar la oportunidad y dejar mi marca. En Venezuela ya había logrado hacer 3 goles en un partido pero este es el primero en Colombia y espero que no sea el último”.

Lo que le gusta. “Escuchar todo tipo de música, baladas, reggaetón, la bachata, esa es mi diversión cuando no estoy practicando el fútbol”.

Y el corazón. “Estoy muy bien, aquí en Colombia conocí a alguien, aunque juega fútbol no lo hace profesionalmente, estoy muy contenta”.

El nivel del futbol femenino en Colombia. “Creo que es una de las mejores ligas de Suramérica y he visto varias, pero esta es una de las más organizadas y competitivas”.

Cortuluá. “Esta es una familia, me han brindado todo el apoyo que he requerido somos muy unidas y me siento muy bien y yo las quiero mucho también”.

La cocina. “En la cocina no me va mal, pero mi plato favorito es el arroz con pollo, con papitas, salsita y una tajadas y que yo preparo a la perfección y que siempre se felicitan”.

A quien admira en el futbol femenino. “La delantera Alex Morgan, ella juega en el equipo Orlando Pride de los Estados Unidos, es mi ídolo”.

En el futbol masculino cual equipo prefiere. “A nivel mundial el Barcelona y en Colombia el América”.

Su habilidad. “El uno contra uno a la hora de definir, de espalda al arco, driblar a la portera, también me he caracterizado por mi velocidad y eso lo trabajo todos los días porque si uno no se prepara puede perder el ritmo”.

Qué extraña. “A mi familia, compartir con ellos, comer en la misma mesa y saber de sus vivencias”.

El consejo de su mamá. “Que diera lo mejor de mí, que luchara por mi sueño y que fuera feliz”.

Y de la moda. “No vivo pendiente de la moda, soy una persona sencilla que me preocupa más como está el fútbol que de la moda”.

Fútbol por televisión. “Me encanta ver las ligas, mexicanas, colombianas de estados unidos y las europeas. Transpiro fútbol”.

Otro deporte. “Si no hubiera sido futbolista de campo, me hubiera gustado practicar futbol de sala, pero fútbol”.

Artistas preferidos. “Han salido muchos, pero me gustan Maluma, Shakira Jennifer López, Daddy Yanki.

Por qué Joemar. “Mi papá se llama Joe y mi mama Maryury e hicieron la combinación”.

Desde cuando no ve a su mamá. “Desde diciembre cuando me vine para Cortuluá y espero volverla a ver muy pronto y ojalá mostrarle el trofeo de campeón con Cortuluá”.