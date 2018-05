¿A qué edad inició la práctica del fisicoculturismo?

Tenía en ese entonces 25 años cuando vi que mis amigos de la cuadra practicaban esta disciplina y me entusiasmé asistiendo a varias prácticas y lo alternaba con fútbol, pero al final me dediqué únicamente al fisicoculturismo, viendo que tenía el don y la capacidad.

¿Cuándo empezó a competir?

A los tres meses de estar practicando el fisicoculturismo tuve una competencia interna de novatos y quedé de primero; a los seis meses se me presentó otra oportunidad y quien me dirigía, Gonzalo Rodríguez, que le decían Tarzán, me dijo, que ya no iba a participar como novato sino con los consagrados y fue una sorpresa grande para mí, porque volví a ganar. Al año de estar entrenando, tuve mi primer campeonato nacional de fisicoculturis-mo donde ocupé también el primer puesto.

¿Cuántos títulos ha obtenido?

Señor Colombia, he sido seis veces y más de una docena de trofeos en diferentes competencias a nivel, nacional; en Medellín alcancé el titulo de Campeón Absoluto de Colombia.

¿Triunfos internacionales?

En San Juan de Pasto participé en un suramericano con Ecuador y Perú ocupando el primer puesto en mi categoría.

¿Qué se necesita para ser un buen fisicoculturista?

Ante todo debe tener una buena genética, un cuerpo simétrico, excelente masa muscular y vascularización y separación de músculos.

¿Cómo moldeó su cuerpo?

Fui muy afortunado de tener la genética y fácilmente me adapté al sistema, gané masa muscular y obtuve un cuerpo simétrico que hizo que en todos los eventos donde participara estuviera siempre en el pódium.

¿Cuál es la frecuencia de entrenamiento?

Todos los días, lo alterno con trabajo cardio, aeróbico y pesas.

¿Su alimentación?

En el día me alimento seis veces; en la mañana tres y en tarde tres veces, como ya no estoy en el nivel competitivo, mi dieta es normal, no consumo lácteos, nada del Palacio del Colesterol, gaseosas cero.

¿Se necesitan suplementos alimenticios?

Regularmente debe consumirlos, pero lo más importante es una buena alimentación balanceada.

¿Cuáles son sus tres ejercicios más importantes?

El pecho, porque tengo la genética y la contextura física simétrica; segundo la sentadilla porque un fisicoculturista sin piernas no es bien visto por el público y el ejercicio de brazos el bíceps, muy importante, es un complemento.

¿Cuál es su filosofía sobre el fitness?

Es una modalidad que es muy importante, muy llamativa, elegante, regularmente quienes lo practican tienen un cuerpo atlético y es una modalidad que en este momento tiene mucha acogida entre el público.

¿Un consejo para un principiante en el fisicoculturismo?

Lo primero que tiene que hacer es asesorarse de un entrenador que conozca el sistema, la experiencia; que se deje dirigir, porque esto es un proceso y siempre llega a un buen objetivo.

¿Los mayores retos de un fisicoculturista?

Lo principal es conseguir un cuerpo simétrico, debe lograr una buena masa muscular, libre de grasa.

¿El entrenamiento del hombre y la mujer son diferentes?

Si, son diferentes, la mujer entrena con menores cargas, su alimentación es diferente a la que utiliza el hombre, lo mismo que la suplementación, aunque hay mujeres que se meten más en la parte del físico y manejan un sistema igual o muy parecido al del hombre.

¿En el fisicoculturismo se usan los esteroides?

Regularmente, como en todo deporte, los utilizan, muchas veces por factor genético tienen que ayudarse para mejorar y lograr un cuerpo como lo desean.

¿Pero es peligroso?

Es peligroso siempre y cuando la persona no maneje los ciclos que debe tener en cuenta. Si esa persona se vuelve adicta o maneja dosis demasiado grandes puede atentar contra su vida.

¿Sus mejores alumnos?

He tenido dos chicas. Lina que logró ser subcampeona nacional, municipal, zonal y departamental, se fue para España. Carolina logró títulos en el departamento y en el municipio. Diego Holguín, campeón municipal, zonal y departamental de novatos. Andrés Victoria, campeón municipal y subcampeón departamental.

¿Ahora a qué se dedica?

Soy formador de disciplinas deportivas y formador del deporte. Con Imder Tuluá, soy asesor y apoyo a las diferentes disciplinas deportivas para los eventos municipales, departamentales y nacionales.

¿Hasta qué edad se puede practicar el fisicoculturismo?

Como en algunos deportes no tiene límite de edad y se puede practicar siempre y cuando se tengan los cuidados y la prudencia para manejar ciertos tipos de entrenamiento.

¿A nivel competitivo?

Mi hermano Gonzalo sigue compitiendo a los 55 años y yo competí hasta los 42 años.

¿Títulos en el deporte?

Soy diplomado por la Escuela Nacional del Deporte en Entrenador Personalizado y Deportivo.