Inseguridad y corrupción

Los problemas acumulados que tiene el gobierno por resolver son de gran calado, necesita tiempo, prudencia y responsabilidad, ya que no son nada fáciles. Entre los más relevantes pueden citarse, la inseguridad que no cede un milímetro; el desempleo como consecuencia de una reforma tributaria que aún se desconoce cuáles son los objetivos que podrían favorecer a los colombianos y la ya cacareada corrupción, que ha colmado los límites de la paciencia nacional, cuando todo parece ser cobijado por su ampulosa mano perversa que ha penetrado en lo más recóndito de los sectores público y privado.

Se perfila un año de desesperanza, incógnitas e incertidumbre, especialmente por esta etapa del llamado postconflicto, que no arranca de una vez por todas, sino que avanza muy lentamente y cada día se descubren hechos que parecen haber estado escondidos para el público y que a veces sobrepasan la capacidad de aguante del pueblo, como por ejemplo, el caso de las caletas de la antigua Farc, que si no es por la acción adelantada por la fuerza pública, se hubiera mantenido oculto el dato real del número de armas de los guerrilleros. Otro caso indignante es el de la empresa española Typsa que también pagó sobornos a diestra y siniestra, mientras que la obra permanece abandonada, paralizada y sin dolientes.

No es posible, para tocar el tema de la inseguridad, que todos los días detienen y encarcelan cientos de delincuentes y como por arte de magia, salen al siguiente día, sea porque la edad no lo amerita o están exentos de responsabilidad por falta de pruebas, además tenemos en cuenta el gravísimo problema de hacinamiento en que se encuentran los centros de reclusión del país y entonces la gente se pregunta ¿en dónde van a recluir a todos los delincuentes que también cogen las autoridades diariamente?. Es una pregunta sin respuesta clara.

El tema de la inseguridad crece como una bola de nieve y se cree que al asignar al vicepresidente general Oscar Naranjo la responsabilidad de detener esta hecatombe,se podría tener alguna mínima esperanza y creer que hay una salida. Hasta ahora, no se ven los resultados positivos que puedan mantener la confianza ciudadana en las medidas anunciadas. Y recordamos aquí, el nuevo código de policía, que se inventó un sinnúmero de recursos para atacar el fenómeno delincuencial y ahora están cuestionados muchos de sus artículos, así que su aplicación se encuentra todavía en el limbo.

Y, para rematar, estamos viendo con preocupación que el desempleo formal aumenta todos los días, puesto que la reforma tributaria ha aumentado los gravámenes a las empresas grandes, medianas y pequeñas de una forma injusta, inequitativa y que en nada favorece la generación de nuevos empleos.

El gobierno anuncia cada día, semana y mes, nuevas medidas para contrarrestar los múltiples problemas que aparecen como borbotones de agua en un géiser. Las bandas criminales, abusos a los menores de edad, subversivos que no acataron el acuerdo de paz y hurtos a mano armada son el pan de cada día en las ciudades capitales e intermedias, todo lo anterior ensombrecido por un crecimiento muy bajo de la economía, la caída de los precios del petróleo y súmele los conflictos que tenemos con el vecino país de Venezuela en la frontera. A lo anterior se agrega el crudo invierno que azota el territorio nacional, en donde a primera vista se puede observar la ausencia de medidas preventivas y la omisión y presunta responsabilidad de los gobernantes regionales y locales que no hacen cumplir la ley.

Estamos en un laberinto y aún no se ve la salida, la luz al final del túnel y la convivencia pacífica se encuentra seriamente amenazada.