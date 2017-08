Identifican los cuerpos hallados desmembrados en Restrepo

Los habitantes de Tableros, zona rural de Restrepo, se mostraron consternados tras descubrieran dos bolsas grandes de basura y en su interior dos cadáveres desmembrados.

El hallazgo aterrorizó a los moradores del sector que de inmediato dieron aviso a las autoridades de policía.

Durante las diligencias de rigor los cuerpos que se encontraban desmembrados no pudieron ser identificados ya que no contaban con documentos que así lo permitieran.

De acuerdo con el reporte de las autoridades que atendieron el hecho, señalaron que los cuerpos desmembrados fueron encontrados a un costado de la vía que de Buga conduce a Restrepo, a la altura de sector conocido como “Tableros”, zona rural del municipio de Restrepo.

Los profesionales del Instituto de Medicina Legal, sede Buga, lograron a través de pruebas dactilares establecer la identidad de estos dos cadáveres.

El primer cuerpo fue identificado como Samir Serrano Vargas y el segundo respondía en vida al nombre de Luis Alberto Ortiz Giraldo, de 29 y 19 años de edad respectivamente.

Verdaderas escenas de dolor y tristeza se vivieron en las afueras de Medicina Legal luego de que familiares de Ortiz Giraldo lograran ratificar su identidad al constatar sus prendas y características personales.

Los integrantes de esta familia no podían dar crédito a la forma como fue asesinado este joven de 19 años de edad, una persona que no había tenido problema con nadie y tampoco amenazas.

Las víctimas eran amigos y solían estar juntos, “Una amistad que ni la muerte los pudo separar, eran inseparables”, señaló uno de sus allegados consternado por la situación.

De acuerdo con las informaciones de las autoridades que adelantan las investigaciones, trabajan en las versiones recolectadas en el sector donde ese jueves fue observado un vehículo del cual descendieron dos hombres que sacaron del automotor las dos bolsas que contenían los cadáveres arrojados en el sector de Tableros.

Finalmente se conoció que las dos víctimas residían junto a sus familias en la vereda Jiguales, zona rural del municipio de Calima Darién.

El comandante de la policía del Primer Distrito coronel, Andrés Serna Bustamante dijó que los móviles de este hecho son materia de investigación, y que se trabaja fuertemente en la identidad de los hombres que arrojaron los cuerpos.