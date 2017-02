Idea descabellada

“…no queremos ni pensar la gigantesca romería de personas que llegarían de otros municipios a disfrutar de un sitio en plena libertad…”

Pareciera que está de moda, especialmente entre los mandatarios públicos lanzar ideas al aire y esperar qué opiniones generan entre la comunidad en general y, luego de formar el despelote, se sientan sobre sus laureles, sin medir para nada las consecuencias de sus comentarios. Y es así como una y otra vez escuchamos los desabridos insultos de Maduro en Venezuela; la desfachatez de Trump en Estados Unidos con una sobrecarga de arrogancia que tiene molestos a la mayoría de presidentes del mundo. Y en nuestro medio tampoco escapan a comentarios y palabras insulsas los candidatos a cualquier posición oficial que, cuando por votación popular, llegan al poder, se empecinan en ideas que rayan con la insensatez.

Es así como a nuestro alcalde Vélez, se le ocurrió aceptar la idea propuesta en una reunión comunitaria, para resolver el problema de todas aquellas personas que han caído en la drogadicción y resolvió lanzar al aire el proyecto de “marihuanódromo”, en donde los adictos podrían disfrutar de plena libertad para consumir toda clase de estupefacientes y alucinógenos sin necesidad de que medie autoridad alguna. Esta es otra “pata más que le nace al cojo” puesto que un proyecto para intentar resolver esta problemática no es tarea fácil ni está al alcance de la mano, porque en primer lugar, habría que buscar el sitio adecuado en el municipio para su adaptación y especialmente habría que esperar la reacción de la comunidad a la cual le tocaría ser vecina pero de los “drogadictos” que a primera vista, suponemos se negarían a aceptar el nuevo vecindario, ya que sabemos las consecuencias de inseguridad que rodearían el lugar.

No queremos ni pensarlo, la gigantesca romería de personas que llegarían de otros municipios a disfrutar de un sitio en plena libertad, para consumir sus drogas preferidas y aún peor, el crecimiento de la delincuencia que trafica con las sustancias alucinógenas en caravanas ilimitadas por el vecindario.

Ahora bien, vale la pena recordar que solo tres años atrás, la ciudad tuvo una grandísima oportunidad de construir aquí, un complejo para la rehabilitación de menores infractores y se realizaron todas las diligencias ante la Presidencia de la República que le dio el visto bueno, ya que consistía en una solución integral a esta problemática difícil y compleja, pero quien lo creyera, no hubo receptividad al proyecto que tenía todo el presupuesto para arrancar debidamente, como también el apoyo oficial incondicional, y se le tuvo miedo, temor a una solución que respetaba a la persona, que quería sacarla de ese infierno e integrarla a la sociedad y a su familia. Fue imposible.

Por eso, nos parece hasta paradójico, que ahora se le quiera ofrecer, no la salida, sino el hundimiento infernal al drogadicto, porque si el mismo gobierno apoya su adicción, jamás podrá salir de semejante situación borrascosa, que afecta su salud y que en muchas ocasiones conduce al suicidio o son víctimas de la ya conocida y tenebrosa “mano negra” que suele aparecer en las calles de las ciudades de vez en cuando.

No queremos la solución facilista, que conducirá a peores situaciones a la familias tulueñas y de la región. Se debe pensar y reflexionar detenidamente en la búsqueda de la solución correcta, en lugar de lanzar ideas descabelladas intempes-tivamente.