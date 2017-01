Ministra de Trabajo, Clara López Obregón, pidió a los empleados no abusar de esta sentencia de la Corte Constitucional.

La ministra del Trabajo, Clara López Obregón, calificó como avance social trascendental la sentencia de la Corte Constitucional que advierte que los hombres no podrán ser despedidos durante el embarazo de sus compañeras sentimentales.

La ministra indicó que con esta decisión también se garantiza no sólo los derechos laborales sino también la protección de las madres gestantes y de los menores de edad en el país.

“Me parece una decisión trascendental. La Corte hace un doble mensaje de que los hombres y las mujeres son iguales en la crianza de los hijos y deben asumir las responsabilidades en el hogar y que no se les debe discriminar por ser hombres o mujeres”, dijo.

Indicó que “de hoy en adelante, según la decisión de la Corte que se conoció ayer, hombres y mujeres con bebé gestante tienen el derecho al fuero de no despido cuando la mujer está embarazada y al mismo derecho durante la licencia de maternidad y es una decisión muy importante que debo celebrar”.

La ministra López dijo que esa entidad deberá hacer pedagogía para visibilizar las responsabilidades, no sólo de las empresas sino de los trabajadores, para evitar que se aumenten estos casos de manera desbordada.

“Cuando se hace el tránsito de algo tan avanzado como esto la sociedad tiene que acoplarse, porque es un mensaje de igualdad, de familia y de protección de los niños muy fuerte; pero se tiene que hacer control” precisó.

Añadió que “las mujeres no se echan a las ‘petacas’ sino al contrario, tenemos que hacer pedagogía y visibilizar las responsabilidades que todo derechos conlleva”, señaló.

López Obregón manifestó que pese a que es seguro que se presentarán casos de abusos por parte de empleados con dicha norma, el Ministerio de Trabajo no permitirá que los empleados del país abusen de la misma.

“Hay que demostrar que en este caso el hombre está velando por la mujer porque es un beneficio no sólo de carácter económico, porque posiblemente también se vela por la madre gestante”, sostuvo.

Añadió que “yo creo que tener un hijo ya en la edad madura implica que la gente actúe con responsabilidad; yo creo que abusos se van a presentar y se tendrá que acatar la norma, pero es un avance importante”.