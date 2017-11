Los dirigidos por Néstor Otero no pueden perder en esta oportunidad frente a los blancos de Herney Duque y Juan Carlos Henao que reemplazaron esta semana a Francisco Maturana, despedido por la junta directiva por sus malos resultados.

Un traspiés del equipo tulueño lo dejaría automáticamente en la B acompañando a Tigres F.C. en el Torneo Águila 2018.

El equipo Corazón podría presentar la siguiente alineación: Daniel Rodríguez, Mateo Puerta, Jimmy Valoyes, Wanderson Ferreira, Vinicius de Paiva, Diego Chica, Luis Caicedo, Cristian Borja, Feiver Mercado y Carlos Ibargüen.

Varios buses están partiendo desde Tuluá llenos de seguidores de Cortuluá para darle el apoyo anímico que necesitan los jugadores en el partido más crucial del campeonato.

Programación 20 fecha de la Liga Águila II 2017

3:30 p.m. Once Caldas vs Cortuluá. Estadio Palogrande.

3:30 p.m. América vs Bucaramanga. Estadio Pascual Guerrero.

3:30 p.m. Jaguares vs Rionegro Águilas. Estadio Jaraguay.

3:30 p.m. Atlético Huila vs Tigres. Estadio Guillermo Plazas Alcid.

3:30 p.m. Atlético Nacional vs Independiente Medellín. Estadio Atanasio Girardot.

3:30 p.m. Envigado vs Patriotas. Estadio Polideportivo del Sur.

6:00 p.m. Millonarios vs Deportivo Cali. Estadio El Campín.

8:00 p.m. Junior vs Deportivo Pasto.

Domingo 19 de noviembre

7:30 p.m. La Equidad vs Deportes Tolima.

Tabla de descenso

Equipo Puntos

20. Tigres 122

19. Cortuluá 132

18. Jaguares 133

17. Bucaramanga 133

16. América 134

15. Pasto 136

14. A. Petrolera 145