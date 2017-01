Hallan cuerpos de desaparecidos

En un paraje solitario y boscoso en zona rural Calima- El Darién fueron hallados los cuerpos sin vida de dos personas que habían sido reportadas como desaparecidas en el municipio de Palmira desde el viernes de la semana pasada.

Se trata de los cuerpos de un conocido comerciante de vidrios y aluminio y uno de sus empleados, que habían salido supuestamente a realizar un trabajo en un predio de Calima- El Darién.

Estas dos personas fueron identificadas por sus familiares, quienes llegaron hasta La Unidad Local de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Buga para adelantar las respectivas diligencias.

De acuerdo con los reportes judiciales, los cuerpos corresponden a Henry Pérez Castillo de 54 años de edad, propietario de Vidrios Súper y de su empleado Julio Mora, de 45 años de edad y exesposo de Miyerlandy Gaviria Arango, una mujer que fue encontrada sin vida en un paraje del corregimiento de Rozo, el pasado 14 de enero.

La tragedia para estas dos familias inició el pasado viernes a las siete de la mañana cuando Pérez Castillo y Mora fueron recogidos por desconocidos en un carro de color rojo en la esquina de su casa, ubicada en el barrio Las Delicias, en La Villa de las Palmas.

Según las informaciones, al parecer quienes recogieron a estos dos hombres eran supuestos clientes y se dirigían hacia Calima El Darién.

Los familiares de estos dos hombres al ver que no aparecían y no establecían comunicación alguna iniciaron la búsqueda por diferentes sectores de Palmira, Buga y el mismo Calima El Darién, además recurrieron a las redes sociales, zozobra que culminó el pasado sábado, 32 horas después de su desaparición cuando recibieron la dolorosa noticia.

El reporte de las autoridades de Policía del Primer Distrito indica que los cuerpos fueron hallados hacia las tres de la tarde en el sector conocido como La Playita, entrada a la vereda La Cristalina, en predios de la finca La Inesita.

“Los cuerpos de estas dos personas estaban semidesnudos y presentaban golpes y contusiones en diferentes partes, no tenían evidencia de impactos por arma de fuego ni de arma blanca” señaló el coronel Andrés Serna Busta-mante, comandante de la policía del Primer Distrito.

Agregó el oficial que para esclarecer la forma en cómo fallecieron estos dos hombres se debe esperar a que Medicina Legal emita un concepto.

Para los familiares de Julio Mora, en especial para sus hijos, este es el segundo golpe que reciben, pues en menos de una semana quedaron huérfanos de padre y madre. Su mamá Miyerlandy Gaviria fue asesinada en extrañas circunstancias el pasado viernes 13 de enero, a las 7:30 de la mañana, cuando después de salir de su casa en el barrio El Jardín de Palmira, a trabajar a una oficina de Claro en el área de servicio al cliente, apareció muerta en el corregimiento de Rozo.

Gaviria no presentaba ninguna señal de haber sido maltratada ni herida, por lo que su muerte es aún todo un misterio.