Grupo tulueño en All Dance Colombia 2017

La academia Alejandra Grisales Pasión y Danza participará en varias modalidades en All Dance Colombia, el evento de carácter internacional que se realizará en Cali.

El grupo tulueño “Alejandra Grisales, Pasión y Danza” estará participando el 20 y 21 de mayo en el Teatro Jorge Isaacs de Cali en el evento denominado All Dance Colombia 2017. La academia del centro del Valle estará en varias modalidades donde los campeones, vicecampeones y terceros puestos de cada modalidad y división calificarán al Worl All Dance Internacional Orlando, Fl 2017. En esta competencia participarán más de 14 modalidades dancísticas en divisiones solos, dúos, trios y grupales. El top 10 de cada modalidad división y nivel calificarán a All Dance Continental América que se realizará en Panamá este año. Buena suerte y a ganar.