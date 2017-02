Gobierno plantea en reforma política el voto a partir de los 16 años

Cristo planteó que el presidente de la República tenga un periodo de cinco años y que la figura del vicepresidente sea eliminada.

Según el ministro del Interior, el gobierno planteará que se permita el voto a partir de los 16 años, además del voto obligatorio por dos periodos, la financiación de campañas 100% por parte del estado, la Lista cerrada para el Congreso y modificar la circunscripción nacional.

El ministro aclaró que los cuatro puntos anteriormente mencionados se tramitarán vía fast track. Caso distinto con la propuesta de ampliar el periodo presidencial a 5 años y la eliminación de la vicepresidencia, pues estos serían proyectos fuera de los presentados para la implementación de los acuerdos de paz y que serán presentados en las próximas semanas.

Cristo advirtió “creo que esto no hace parte de los acuerdos, creo que no debe ir en el fast track, pero como son temas de la reforma política quiero traer a colación estos temas que se tiene pensado discutir con los demás partidos e incluso con las mismas Farc se podrán debatir estos proyectos que planteará el gobierno”.

Además el ministro Cristo convocó a los colombianos a participar en la “REDforma Política”, un ejercicio que según él busca mejorar y robustecer el sistema político del país, donde los ciudadanos podrán realizar sus propuestas concretas frente a una reforma integral a la política, al sistema electoral, de partidos y participación ciudadana.

Cristo indicó “nos tenemos que poner a tono con la democracia digital en Colombia, si de manera digital llegan al Congreso de la República un proyecto o una iniciativa con más de cien mil firmas de apoyo ciudadanos digitales, el Congreso está obligado a ponerla en el orden del día, a ponerla de primero a discutir, no aprobarla necesariamente pero por lo menos a dar el debate público en el país”.

