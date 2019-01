Al atentado terrorista en Bogotá contra la Escuela de Cadetes General Santander, que cobró la vida de 21 personas, fue obra del ELN. Las autoridades han logrado establecer la plena autoría de este hecho, con el que el grupo armado busca presionar el diálogo que se adelanta en La Habana.

Desde la Casa de Nariño, Guillermo Botero, ministro de Defensa, atribuyó el ataque contra la Escuela de cadetes de la Policía General Santander al grupo guerrillero ELN.

El jefe de la cartera de Justicia confirmó la identidad del autor material del hecho, José Aldemar Rojas Rodríguez, y entregó detalles sobre su actuar criminal.

También le puede interesar: Un tulueño entre los muertos de atentado en Bogotá que deja al menos 21 muertos

Aclaró que aunque Rojas intentó hacer parte de las filas de las desmovilizadas Farc, nunca fue aceptado y en su actuar delictivo ha estado vinculado al Ejército de Liberación Nacional. Botero aprovechó la oportunidad para entregar nuevas condolencias a las familias de las víctimas, que al final de la noche del jueves, aumentó a 21 muertos.

Resaltó que el hecho, por el que en la madrugada se capturó un hombre de 39 años identificado como Ricardo Andrés Carvajal, fue calificada como una “violación flagrante a los derechos humanos” por la Organización de las Naciones Unidas.

El presidente de la República, Iván Duque, decretó tres días de duelo nacional por el acto terrorista. Aseguró que este viernes la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación darán a la opinión pública los detalles sobre las investigaciones que se adelantan sobre el atentado.

Además decretó más controles en las fronteras y prioridad en las investigaciones como medidas frente a los hechos de violencia de este jueves.



En medio del discurso, el mandatario declaró que este acto no quedará en la impunidad y que el Estado no se dejará amedrantar por el terrorismo. “Colombia no se quiebra ante estas acciones”, afirmó.

Lanzó una advertencia a los autores del crimen con el rechazo social y todo el peso de la justicia.

“Hoy mismo identificamos al autor material de este ataque. No descansaremos hasta capturar y llevar a la justicia al resto de los terroristas involucrados y les notifico a esos criminales que les espera el repudio social, el rechazo de todos los colombianos y la comunidad internacional, y el castigo ejemplar de la justicia”, dijo.