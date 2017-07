…hay una problemática social, pero me indigna leer comentarios en la red social Facebook, donde atacan a esa población…”.

Cada madrugada me dedico a leer, camino por revistas especializadas en derecho, economía, diarios, semanarios, leo también redes sociales sobre tendencias y debates que se suscitan en sociedad, opiniones, perspectivas, juicios de valor, en resumen trato de darle una lectura crítica a sus voces y por ello me duele el racismo del que he sido testigo.

Me refiero a los comentarios realizados por algunos ciudadanos ante el fenómeno de invasión en el barrio Farfán, dado que ciudadanos provenientes del pacífico colombiano, y víctimas del conflicto exigen vivienda para ellos y sus familias, argumentan que la dinámica del conflicto les obligo a desplazarse, y que la ley 1448 de 2011 rectora para atención a la población establece el derecho a una vivienda. Es claro que hay una problemática social, sin embargo me indigna leer comentarios en la red social Facebook, donde atacan a esa población, algunos les dicen “Fuera afros y víctimas de Tuluá” otros “Que los suban a un bus y los manden de donde venían”, “Vividores mantenidos”, “No sirven para nada”, “Esa gente no es del pueblo”; muletillas retórica llenas de odio, Me conmovió ver que la ciudad en que nací, se refiera a semejantes de esa manera, además desconocen que vivimos en un país que tiene seis millones de víctimas sujetos de reparación, y que el estado colombiano no puede evadir su responsabilidad en reparar.

Solo en Tuluá hay más de treinta mil víctimas del conflicto armado, que requieren atención de la unidad de victimas, alcaldía y también de la sociedad. No se puede pensar que “eso no es conmigo”, construir tejido social e incluirles como actores válidos es un deber, además, que la toma del predio obligó a aceptar una penosa realidad, no hay viviendas de interés prioritario, o para estrato uno y dos en la ciudad, la política pública de vivienda parece administrada por “dirigentes” dedicados a urbanizaciones ilegales. Entonces hay que ver oportunidades en medio de las necesidades, solicitar programas productivos para las familias, habilitar uso de suelo para vivienda, solicitar el pago de la indemnización administrativa de forma prioritaria, bajo criterios de enfoque diferencial, todo eso ya está definido en la ley, solo hay que conocerla y aplicarla. Tuluá es una hermosa ciudad región donde cabemos todos, pero no hay espacio para el racismo.

Alejo877@gmail.com