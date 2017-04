“Frozen 2” se estrenará en 2019

La historia de Elsa, Ana, Kristoff, Olaf y el reno regresa a la gran pantalla.

“Frozen” se estrenó en 2013 y recaudó más de 1.275 millones de dólares en todo el mundo solo en taquilla. Además, ganó dos premios Óscar (mejor película animada y mejor canción original -Let It Go-, razones suficientes para que los realizadores decidieran trabajar en una segunda entrega desde hace dos años.

Es por eso que este martes Disney anunció que el 29 de noviembre de 2019 estrenará “Frozen 2” bajo la dirección de Chris Buck y Jennifer Lee, responsables de la primera entrega.

El primer episodio reescribió el clásico cuento de Hans Christian Andersen “La reina de las nieves”, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia del estudio de animación con 1.275 millones de dólares recaudados, sin contar los suculentos beneficios derivados del “merchandising” oficial.

La actriz Kristen Bell presta su voz a Ana, mientras que Idina Menzel interpretará de nuevo Elsa, una princesa que ha hecho soñar tanto a niñas como a niños por sus superpoderes. Menzel fue además la encargada de interpretar el tema “Let It Go”, un himno a la libertad que Elsa canta al abandonarse a sus poderes y que ganó el Óscar a Mejor canción.

Demi Lovato y la argentina Martina Stoessel cantaron sendas versiones pop en inglés y español respectivamente que fueron hits mundiales.

El fenómeno “Frozen” desbordó todas las previsiones, incluidas las de Disney. Consciente de que la película debía tener una continuidad, el estudio comenzó a trabajar el año pasado en un cortometraje que este viernes verá la luz, a la espera de concretar la secuela.

En “Frozen Fever” (Frozen: fiebre congelada), una película de siete minutos que se proyectó antes de “Cenicienta”, todos los personajes se reúnen para celebrar un cumpleaños, pero Elsa agarra un terrible resfriado.