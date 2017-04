Francisco Santos promueve pacto social

En visita realizada a El Tabloide por el ex vicepresidente de la república, Francisco Santos, dijo que no aspira a la Presidencia de la República.





“Yo voy a estar donde el partido me necesite. El presidente Álvaro Uribe me dice que me quiere como jefe de debate del candidato presidencial del Centro Democrático, por ello aún no he definido nada”.

El pronunciamiento lo hizo el exvicepresidente de la república, Francisco Santos Calderón en su visita hecha el pasado jueves a EL TABLOIDE, sin atreverse a dar un nombre de su partido para la contienda del 2018.

El político se encuentra visitando medios y comunidades locales indicando que el sentido de esas jornadas es alertar a la gente para que se prepare para las elecciones en las que aspira que el Centro Democrático alcance 30 senadores y al menos 40 Representantes a la Cámara.

“Tenemos que hacer un pacto social con todos los sectores, empresarios, políticos, para luchar contra la corrupción que nos está carcomiendo. Por ello he dicho que me gusta la reforma política que está proponiendo la Misión de Observación Electoral, entre ellas la financiación de los partidos que debe ser asumida en su totalidad por el Estado” agrega el dirigente político.

Santos también habló del proceso de paz con las Farc, señalando que los acuerdos se quedaron cortos, el tema del campo es regresivo y puntualizó aseverando que hay que dar un amplio debate de oposición política al gobierno.